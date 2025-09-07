Diplomácia

Trump azzal fenyegetőzik, hogy lelöveti a venezuelai repülőgépeket

Az Egyesült Államok kész fellépni a venezuelai légi járművek ellen, ha azok veszélyt jelentenek az amerikai erőkre – jelentette ki Donald Trump elnök, miután venezuelai gépek a közelmúltban megközelítették az Egyesült Államok hajóit a Karib-térségben, ahol Washington drogellenes műveleteket hajt végre. Az elnök szavai újabb feszültséget generálnak a két ország kapcsolatában, amelyek az elmúlt években folyamatosan romlottak az amerikai szankciók és politikai nyomásgyakorlás miatt.



Trump pénteken a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy ha venezuelai repülőgépek újra veszélybe sodornák az amerikai hajókat, az Egyesült Államok “le fogja lőni” azokat. A venezuelai kormány korábbi állításait, miszerint Washington a Maduro-kormány megbuktatására törekszik, az elnök elutasította, és a katonai jelenlétet a drogkereskedelem elleni fellépéssel indokolta. Kiemelte, hogy “milliárdos nagyságrendű drogáramlat érkezik az Egyesült Államokba Venezuelából”, és az amerikai erők célpontjai között szerepelnek a kábítószert szállító hajók is.



Az elmúlt hetekben Washington legalább nyolc hadihajót és egy támadó tengeralattjárót vezényelt a Karib-tengerre, továbbá tíz F-35-ös lopakodó harci gépet telepített Puerto Ricóba, hogy elrettentse a venezuelai repülőket. Ezen túlmenően az Egyesült Államok a napokban egy, állítólag kábítószer-művelethez köthető hajót is megtámadott, amelynek következtében 11 ember vesztette életét.



A venezuelai elnök, Nicolas Maduro, válaszul közölte, hogy országa “fegyveres harcra” lépne, ha támadás éri, miközben tagadta az Egyesült Államok vádjait, miszerint kábítószer-kereskedelemben venne részt. Maduro szerint Venezuela mentes a koka- és kokaintermeléstől, és aktívan küzd a drogkereskedelem ellen.



A két ország közötti feszültség több évtizedes politikai és gazdasági konfliktusokra épül: Washington nem ismerte el Maduro 2018-as újraválasztását, szankciókat vezetett be Venezuela olaj- és pénzügyi szektora ellen, valamint augusztusban 50 millió dolláros jutalmat ígért bárkinek, aki információval szolgálhat Maduro elfogásához, akit az Egyesült Államok “a világ legnagyobb drogkereskedői között” tart nyilván.



Az amerikai katonai manőverek és a politikai nyomásgyakorlás együttesen arra utal, hogy Washington a dél-amerikai régió biztonságpolitikájában a hagyományos diplomáciai eszközök mellett katonai erővel is igyekszik érvényt szerezni a saját gazdasági és geopolitikai érdekeinek. A helyzet így a nemzetközi kereskedelem és a térség energiapiaci stabilitása szempontjából is fokozott kockázatot hordoz.