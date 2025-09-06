Háború

Washington katonai csapásokat mérne Venezuelára

Donald Trump amerikai elnök a CNN értesülései szerint katonai opciókat mérlegel a venezuelai drogkartellek ellen. A tervezett akciók nemcsak a régió biztonságát, hanem Nicolás Maduro elnök hatalmát is közvetlenül érintenék, miközben Caracas a beavatkozást a szuverenitás súlyos megsértéseként értelmezné. 2025.09.06 14:34 ma.hu

A CNN pénteki jelentése szerint Trump adminisztrációja több forgatókönyvet vizsgál, amelyek közé célzott csapások is tartoznak venezuelai területen. A hír azután látott napvilágot, hogy az amerikai hadsereg legalább nyolc hadihajót és egy tengeralattjárót vezényelt a Karib-tenger keleti részére. A keddi rakétacsapás, amely egy állítólag kábítószert csempésző hajót semmisített meg, a források szerint csak az első lépése volt egy szélesebb stratégiának, amely a kartellek felszámolásán túl a caracasi rezsim megingatását is célozhatja.



Az Egyesült Államok Trump első elnöki ciklusa óta kemény szankciókkal sújtja Venezuelát, különösen az olajkereskedelem és a pénzügyi szektor területén. Az igazságügyi tárca a múlt hónapban megduplázta a Maduro elfogásához vezető információkért járó jutalmat, amely immár 50 millió dollár. Bár Trump pénteken tagadta, hogy kormányváltást tervezne, a 2024-es venezuelai elnökválasztást „nagyon furcsának” nevezte, míg Marco Rubio külügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „bárhol fellép a drogkartellek ellen”.



Caracas visszautasította a vádakat, miszerint a kormány és a kartellek között együttműködés lenne. Maduro elnök az Egyesült Államok fenyegetésére reagálva bejelentette: ha katonai támadás éri az országot, „fegyveres köztársasággá” nyilvánítja Venezuelát. Hasonlatként az iraki háború indoklására utalt, mondván: „ahogyan nem volt igaz, hogy Irak tömegpusztító fegyverekkel rendelkezett, úgy az sem igaz, amit most Venezueláról állítanak”.



A lehetséges amerikai katonai fellépés a régió geopolitikai erőviszonyait is átalakíthatja. Venezuela hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, Kínával és Iránnal, így egy Washington által vezetett akció komoly nemzetközi feszültséget válthatna ki. Az ügy középpontjában tehát nem csupán a kábítószer-kereskedelem felszámolása áll, hanem a latin-amerikai hatalmi egyensúly és az Egyesült Államok globális befolyásának megőrzése is.