Erőszakba torkollott a szerbiai diáktüntetés Újvidéken - videók
Az események arra utalnak, hogy a szerbiai belpolitikai válság mélyül, miközben a korrupció elleni küzdelem és a demokratikus kontroll kérdései egyre inkább a nemzetközi figyelem középpontjába kerülnek.2025.09.06 12:29ma.hu
Újvidéken péntek este diáktüntetés fajult zavargássá, amikor a rendőrség és a demonstrálók összecsaptak a helyi egyetem bölcsészkarának épülete előtt. A tiltakozások a kormányzati korrupció vádjai és egy tragikus vasúti baleset következményei körül zajlanak, miközben a belpolitikai válság Szerbia egészét érinti.
A demonstráció a filozófiai kar épületénél kezdődött, ahol a tüntetők kövekkel és üvegekkel támadtak a rendőrökre, mire azok könnygázzal válaszoltak. A tiltakozásokat a tavaly novemberi vasútállomási baleset emléke táplálja, amikor egy betontetőszerkezet összeomlása 16 ember életét követelte. A diákok szerint az eset a rendszerszintű korrupció és felelőtlenség következménye, ezért elszámoltathatóságot és reformokat követelnek.
🚨🇷🇸 BREAKING NEWS: Chaos in Serbia!— Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025
Riot police storm Novi Sad streets - injuries and arrests reported as President Aleksandar Vučić is addressing the nation! pic.twitter.com/YJ1C811Z6E
A megmozdulások hónapok óta tartanak Szerbia több városában, Belgrádtól egészen a regionális központokig, és gyakran járnak egyetemek és közintézmények blokádjával. Újvidéken a helyzet akkor vált feszültté, amikor a diákok a rendőri erők távozását követelték a kar területéről, amelyet a dékán, Milivoj Alanovic kérésére még múlt hónapban vezényeltek ki. A Blokada FFUNS nevű diákszervezet hatalommal való visszaéléssel vádolta a vezetőt.
A helyi sajtó szerint több demonstrálót őrizetbe vettek, és a szervezet állítása szerint egy diák gumilövedéktől sérült meg. Dragan Vasiljevic rendőrigazgató hangsúlyozta, hogy a rendőrség bejelentett támadás miatt avatkozott be, és minden állampolgárnak tiszteletben kell tartania az ország törvényeit.
A politikai feszültségek már eddig is komoly következményekkel jártak: Milos Vucevic miniszterelnök lemondott, több magas rangú tisztviselőt, köztük egykori kereskedelmi minisztert pedig korrupció gyanújával letartóztattak. Aleksandar Vucic államfő eközben külföldi befolyásolást emlegetett, és a tiltakozásokat „aktivizmusnak álcázott erőszaknak” nevezte.
KEROVI DRHTE OD STRAHA‼️⛽️— 𝓐𝓝𝓨𝓐 ~ God's Whip (@AnjaBG96) September 5, 2025
📍Kampus, Novi Sad pic.twitter.com/OAHx7iur3H
