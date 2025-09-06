Demonstráció

Erőszakba torkollott a szerbiai diáktüntetés Újvidéken - videók

Az események arra utalnak, hogy a szerbiai belpolitikai válság mélyül, miközben a korrupció elleni küzdelem és a demokratikus kontroll kérdései egyre inkább a nemzetközi figyelem középpontjába kerülnek. 2025.09.06 12:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újvidéken péntek este diáktüntetés fajult zavargássá, amikor a rendőrség és a demonstrálók összecsaptak a helyi egyetem bölcsészkarának épülete előtt. A tiltakozások a kormányzati korrupció vádjai és egy tragikus vasúti baleset következményei körül zajlanak, miközben a belpolitikai válság Szerbia egészét érinti.



A demonstráció a filozófiai kar épületénél kezdődött, ahol a tüntetők kövekkel és üvegekkel támadtak a rendőrökre, mire azok könnygázzal válaszoltak. A tiltakozásokat a tavaly novemberi vasútállomási baleset emléke táplálja, amikor egy betontetőszerkezet összeomlása 16 ember életét követelte. A diákok szerint az eset a rendszerszintű korrupció és felelőtlenség következménye, ezért elszámoltathatóságot és reformokat követelnek.

A megmozdulások hónapok óta tartanak Szerbia több városában, Belgrádtól egészen a regionális központokig, és gyakran járnak egyetemek és közintézmények blokádjával. Újvidéken a helyzet akkor vált feszültté, amikor a diákok a rendőri erők távozását követelték a kar területéről, amelyet a dékán, Milivoj Alanovic kérésére még múlt hónapban vezényeltek ki. A Blokada FFUNS nevű diákszervezet hatalommal való visszaéléssel vádolta a vezetőt.



A helyi sajtó szerint több demonstrálót őrizetbe vettek, és a szervezet állítása szerint egy diák gumilövedéktől sérült meg. Dragan Vasiljevic rendőrigazgató hangsúlyozta, hogy a rendőrség bejelentett támadás miatt avatkozott be, és minden állampolgárnak tiszteletben kell tartania az ország törvényeit.



A politikai feszültségek már eddig is komoly következményekkel jártak: Milos Vucevic miniszterelnök lemondott, több magas rangú tisztviselőt, köztük egykori kereskedelmi minisztert pedig korrupció gyanújával letartóztattak. Aleksandar Vucic államfő eközben külföldi befolyásolást emlegetett, és a tiltakozásokat „aktivizmusnak álcázott erőszaknak” nevezte.

