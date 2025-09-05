Külföld

Rejtély - 11 német politikus halt meg közvetlen a választások előtt

Hét német ellenzéki pártjelölt halt meg hetekkel a választások előtt, 4 AfD-jelölt pedig az utóbbi napokban hunyt el hirtelen. A statisztikailag feltűnő haláleseteket nehéz megmagyarázni.

Németország legnépesebb tartománya, Észak-Rajna–Vesztfália szeptember közepén önkormányzati választások elé néz, de a kampányra különös árnyék vetül. Az Alternatíva Németországért (AfD) párt összesen hét jelöltje – köztük öt fő- és két tartalékjelölt – hunyt el váratlanul augusztus 19. és szeptember 3. között. Az elhunytak életkora 42 és 80 év között mozgott, és több különböző településhez tartoztak.



A fejlemények a párton belül és a közvéleményben egyaránt zavart keltettek. Kay Gottschalk, az AfD tartományi alelnöke „statisztikailag feltűnőnek” nevezte a jelenséget, amely szerinte „nehéz magyarázattal szolgálni”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy semmiféle bizonyíték nincs bűncselekményre. A rendőrség és a választási bizottság egyaránt megerősítette, hogy idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel.



A tartományi választási bizottság összesen 16 jelölt haláláról számolt be, amelyek különböző pártokat és független csoportokat érintettek. A testület közölte, hogy ez a szám nem tér el jelentősen a korábbi választási ciklusokban tapasztaltaktól. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a halálesetek 43 százaléka az AfD-t érintette, míg más politikai szervezetek legfeljebb egyetlen veszteséget regisztráltak.



A fejlemények különösen érzékeny időszakban érték a pártot. Az AfD az elmúlt hónapokban látványos erősödést mutatott: egy augusztusi közvélemény-kutatás szerint már meg is előzte Friedrich Merz kancellár konzervatív tömbjét, ezzel az ország legnépszerűbb politikai erőjévé vált. Ugyanakkor a német belbiztonsági szolgálat májusban „igazoltan szélsőjobboldali” szervezetnek nyilvánította a pártot, ami jogi és politikai viták egész sorát indította el. A német igazságügyi miniszter még a párt betiltásának lehetőségét is mérlegelte.



A mostani halálesetek nemcsak tragédiák, hanem a politikai diskurzus részévé is váltak. Az interneten és a médiában egyaránt találgatások indultak arról, hogy vajon puszta véletlenről vagy valamilyen rendszerszintű problémáról van szó. Bár a hatóságok igyekeznek lehűteni a kedélyeket, az ügy kétségkívül hozzájárul ahhoz a feszült légkörhöz, amely a szeptemberi választásokat kíséri.



Az események újra ráirányítják a figyelmet a német politikai rendszer polarizálódására. Az AfD egyszerre számít gyorsan növekvő népszerűségű pártnak és hivatalosan szélsőségesnek minősített szervezetnek. A választások kimenetele így nem csupán helyi, hanem országos és európai jelentőséggel is bír, különösen most, amikor a politikai diskurzus középpontjába a demokrácia stabilitása és a szélsőséges mozgalmak térnyerése került.