Epstein-ügy - az amerikai kongresszus nyilvánosságra hozta a hiányzó percet

Az Epstein-ügy tehát ismét politikai szimbólummá vált: nemcsak egy bűnöző halálának körülményeiről szól, hanem az amerikai igazságszolgáltatás hitelességéről, a hatalom átláthatóságáról és a politikai elit felelősségéről.

Az amerikai kongresszus újabb részletet hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein halálának körülményeiről, közzétéve azt a korábban eltűntnek hitt egyperces börtönfelvételt, amely 2019 augusztusában éppen a pedofil bűnöző cellája előtt készült. A felvétel ellentmond a hivatalos magyarázatnak, és újabb politikai vitát gerjeszt az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció átláthatóságáról, a hatalmi érdekekről és az igazságszolgáltatás hitelességéről.



A House Oversight and Government Reform Committee által kedden nyilvánosságra hozott anyag több mint 33 ezer oldalnyi dokumentumot tartalmaz, köztük a sokat emlegetett hiányzó percet. Korábban Pam Bondi, az igazságügyi tárca egyik volt tisztviselője azt állította, hogy a börtön kamerái minden éjfélkor automatikusan törölnek egy percet a rögzítésből. Az új felvétel azonban megszakítás nélkül fut, és látható rajta, ahogy egy őr elhagyja a posztját 11:59 után. Ugyanakkor a kamera szöge továbbra sem mutatja Epstein cellájának ajtaját, így a legfontosabb kérdésekre nem ad választ.



A kiadott videóval kapcsolatban további technikai problémák merültek fel: hiányzik belőle a metaadat, alacsonyabb minőségben rögzült, és a képernyőn látható szövegformátum is eltér a megszokottól. Ezek a körülmények újabb találgatásokat erősítenek, hogy manipulált anyagról lehet szó, és tovább táplálják a gyanút, miszerint Epstein halála körül tudatos eltussolás zajlik.



A politikai dimenzió azonban túlmutat a technikai vitán. A Trump-adminisztrációra egyre nagyobb nyomás nehezedik, amiért az Igazságügyi Minisztérium és az FBI következetesen tagadja, hogy Epstein bármiféle kompromittáló „klienlistát” vezetett volna pedofil hálózatáról. Ez a kijelentés komoly ellenállást váltott ki a törvényhozásban és a közvéleményben, mivel sokan úgy vélik, az ügy érinthetett befolyásos politikusokat, üzletembereket és nemzetközi szereplőket is.



Donald Trump elnök, aki újraválasztási kampányában megígérte az Epstein-akták teljes körű nyilvánosságra hozatalát, a kritikákra élesen reagált. Szavai szerint csak „ostobák” követelik a hírhedt „klienlista” kiadását, ezzel azonban újabb támadási felületet adott politikai ellenfeleinek, akik a titkolózás bizonyítékát látják ebben.



Az új felvétel nem lezárta, hanem még inkább kiélezte a vitát, és valószínű, hogy a közeljövőben is a washingtoni politikai csatározások középpontjában marad.