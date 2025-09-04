Háború
Belgium szankciókat vezet be Izrael ellen
Kétlépcsős folyamatban ismeri el a palesztin államot.2025.09.04 16:05MTI
Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben, mert "belefáradt" abba, hogy az Európai Unió nem akar hatékony intézkedéseket hozni a gázai háború ügyében - közölte Maxime Prévot belga külügyminiszter szerdán a szövetségi parlamentben.
Prévot, aki a vallon centrista Elkötelezettek (Les Engagés) párt politikusa, "történelminek" nevezte a belga kormánykoalícióban a hét elején született döntést, amely tizenkét intézkedést foglal magában, köztük a a Hamász palesztin terrorszervezet tagjai elleni lépéseket, a fegyverexport és -tranzit tilalmát, valamint a zsidó telepesek szélsőséges szervezeteivel szembeni szankciókat.
Hangsúlyozta: Belgium ezzel "az élvonalba került" Európában, mivel az uniós szintű intézkedések hiányában saját hatáskörben lép.
A külügyminiszter részletesen ismertette a Palesztina elismerésére vonatkozó kétfázisú megállapodást. Az első lépés politikai és szimbolikus jellegű: Belgium csatlakozik a New York-i Nyilatkozathoz, amely elismeri a palesztinok államalapításhoz való jogát. A második szakasz a jogi elismerés lesz, amelyet két feltételhez kötnek: az Izraelből elhurcolt túszok szabadon bocsátásához, valamint ahhoz, hogy a Hamász ne vegyen részt a palesztin közigazgatásban.
A koalíción belüli, Reformer Mozgalom (MR) nevű vallon párt vezetője, Georges-Louis Bouchez a jogi elismeréshez kapcsolt feltételeket hangsúlyozta. Az ellenzék a kormányoldal megosztottságáról beszélt, de Prévot szerint a tartalmi kérdésekben teljes az egyetértés.
Az ellenzék bírálta Bart De Wever miniszterelnök távollétét is a parlamenti vitáról, a belga kormányfő azonban hivatalos látogatáson tartózkodott Hollandiában.
