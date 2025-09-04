Ukrajnai háború
Csehország 2030-ig évi egymilliárd koronával segíti Ukrajnát
Évi egymilliárd koronával (16 milliárd forint) támogatja Ukrajnát Csehország 2030-ig - közölte Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a kormány szerdai ülése után Prágában.2025.09.04 10:45MTI
"Ukrajna támogatása kulcsfontosságú Csehország számára. Segíti az önálló Ukrajnát, és saját biztonságunkat is erősíti. Fontos, hogy a katonai segítségnyújtás mellett Csehország humanitárius segítséget is nyújt Ukrajnának, és bekapcsolódik az ország újjáépítésébe is. Célunk, hogy a munkába a cseh cégek is bekapcsolódjanak, és tartósan tevékenykedjenek Ukrajnában" - fejtette ki a cseh diplomácia vezetője sajtótájékoztatón.
A 2023-2025-ös időszakban a támogatás évi 500 millió koronát tett ki.
A háború 2022-es kezdete után elfogadott Ukrajna-program szerint a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány kiemelten támogatja az ukrán egészségügyet, a lakhatási problémák megoldását, az energiaellátás és a fűtés bebiztosítását, a mezőgazdasági területek aknátlanítását és a kiberbiztonság megerősítését. Katonai támogatások ebben a programban nem szerepelnek.
A program keretében másfelől Csehország segítséget nyújt Ukrajna demokratikus átalakulásához és az európai uniós normák bevezetéséhez. Támogatja például a korrupcióellenes intézkedések megvalósítását, a polgári társadalom kialakítását és a szabad média működését. Csehország hivatalosan, állami szinten is támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.
