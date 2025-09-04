Tragédia

Brutálisan meggyilkolták a híres TikTok-influencert és családját

Négy holttestet találtak egy guadalajarai autószerelő műhelyben: az áldozatok között volt a 32 éves Esmeralda Ferrer Garibay, férje és két gyermeke. A mexikói hatóságok emberölés miatt indítottak nyomozást, a tettesek után hajtóvadászat indult. 2025.09.04 06:19 ma.hu

A Jalisco állam ügyészsége közölte, hogy a TikTokon Esmeralda FG néven ismert tartalomgyártót, férjét, valamint 13 és 6 éves gyermekeiket meggyilkolva találták meg a guadalajarai San Andrés negyedben. A holttesteket egy teherautóba rejtve fedezték fel egy autószerelő műhelyben, műanyag fóliába csomagolva.



A 36 éves Licea Garibay autókereskedőként dolgozott, emellett paradicsomtermesztéssel is foglalkozott Michoacán államban, ahol a család élt. A hatóságok szerint a támadás elsődlegesen nem az influenszer ellen irányult, hanem férje tevékenységével lehetett összefüggésben.



A helyszíni vizsgálat során a nyomozók lőfegyverek használatára utaló nyomokat és vérnyomokat találtak, amelyek szinte bizonyosan megerősítik, hogy a gyilkosság a műhelyben történt. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozást az Államügyészség Szándékos Emberöléseket Vizsgáló Szakosított Egysége vezeti, együttműködésben a Jalisco állami rendőrséggel, a Nemzeti Gárdával és más szövetségi hatóságokkal.



Esmeralda Ferrer Garibay közel 50 ezer követővel rendelkezett TikTokon, ahol családját, utazásait és mindennapi életét osztotta meg. Utolsó videóját augusztus 7-én tette közzé, amelyet több mint 3,3 millióan láttak.



A hatóságok jelenleg a bizonyítékok begyűjtésén dolgoznak, miközben folytatják a tettesek felkutatását. A brutális gyilkosság megrázta Mexikót, és újra reflektorfénybe helyezte a szervezett bűnözés és a hétköznapi erőszak problémáját az országban.