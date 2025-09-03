Tragédia
Tömegbaleset a lisszaboni Glória siklón - rengeteg az áldozat
Legalább 15 ember vesztette életét és további 18 megsérült, amikor szerda este kisiklott és összeomlott Lisszabon ikonikus Glória siklója. A tragédia nemcsak a város egyik legismertebb turisztikai látványosságát érintette, hanem komoly kérdéseket vet fel a történelmi közlekedési eszközök biztonsági felügyeletével kapcsolatban.2025.09.03 19:16ma.hu
A baleset a portugál főváros egyik legforgalmasabb időszakában, az esti csúcsforgalom kezdetén történt. A Restauradores tér és a Bairro Alto között közlekedő Glória sikló 1885 óta szolgálja a várost, évente több mint hárommillió utast szállítva, köztük helyieket és turistákat egyaránt. A szerda esti tragédia azonban emlékeztet arra, hogy a műemléki jellegű közlekedési infrastruktúrák fenntartása és modernizálása kulcsfontosságú a biztonság szavatolásához.
A Carris, a lisszaboni közlekedési vállalat, amely a siklót üzemelteti, közleményében jelezte, hogy azonnal értesítette a rendőrséget és a mentőszolgálatokat, de a kisiklás okairól egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszíni felvételeken a súlyosan megrongálódott kocsi látható, miközben a mentőalakulatok sérülteket emelnek ki a roncsok közül. A másik, az alsó állomáson várakozó kocsit látszólag nem érte kár, azonban beszámolók szerint utasai az ablakokon keresztül voltak kénytelenek elhagyni a járművet.
A tragédia megrázta Portugáliát. Marcelo Rebelo de Sousa államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hangsúlyozta, hogy a baleset tanulságait a közlekedésbiztonsági vizsgálatok során maradéktalanul le kell vonni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén együttérzését fejezte ki a portugál nemzetnek.
A Glória sikló különleges műszaki megoldással működik: két kocsija ellentétes irányban kapcsolódik egy vontatókábelhez, amelyet elektromos motorok hajtanak. Ez a rendszer egyszerre biztosítja az energiahatékonyságot és a folyamatos forgalmat, ugyanakkor a baleset rávilágít arra, hogy az ilyen, több mint százéves konstrukciók folyamatos műszaki ellenőrzést és korszerűsítést igényelnek.
A mostani szerencsétlenség újra napirendre tűzheti a közlekedéspolitikai vitákat Portugáliában és az Európai Unióban egyaránt. A kérdés immár nemcsak arról szól, miként őrizhetők meg a városi örökség részét képező történelmi közlekedési eszközök, hanem arról is, hogyan integrálhatók a modern biztonsági előírásokkal anélkül, hogy elveszítenék kulturális értéküket.
A vizsgálatok eredményei kulcsfontosságúak lesznek annak megértésében, hogy emberi hiba, műszaki meghibásodás vagy karbantartási hiányosság vezetett-e a tragédiához. Egy biztos: a lisszaboni Glória sikló, amely eddig a város romantikus és turisztikai arculatának szimbóluma volt, most a közlekedésbiztonsági kihívások és a történelmi infrastruktúra megőrzésének fájdalmas emlékeztetőjévé vált.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:19 Brutálisan meggyilkolták a híres TikTok-influencert és családját
- 22:34 Vincze Loránt: elkeserítő és felháborító, hogy az EB ismét az őshonos nemzeti kisebbségek ellenében döntött
- 20:22 Európai Bizottság: nincs szükség a nemzeti régiók uniós szintű jogszabályi elismerésére
- 19:16 Tömegbaleset a lisszaboni Glória siklón - rengeteg az áldozat
- 18:20 A Vatikán birtokán mintagazdaság nyílik, ahol pápai olajat és bort termelnek
- 16:19 Heves esőzések nyomán a szlovén és a horvát tengerpart több városát is víz öntötte el
- 14:18 Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben az erdélyi Szászfenesen
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06