Tragédia

Tömegbaleset a lisszaboni Glória siklón - rengeteg az áldozat

Legalább 15 ember vesztette életét és további 18 megsérült, amikor szerda este kisiklott és összeomlott Lisszabon ikonikus Glória siklója. A tragédia nemcsak a város egyik legismertebb turisztikai látványosságát érintette, hanem komoly kérdéseket vet fel a történelmi közlekedési eszközök biztonsági felügyeletével kapcsolatban. 2025.09.03 19:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A baleset a portugál főváros egyik legforgalmasabb időszakában, az esti csúcsforgalom kezdetén történt. A Restauradores tér és a Bairro Alto között közlekedő Glória sikló 1885 óta szolgálja a várost, évente több mint hárommillió utast szállítva, köztük helyieket és turistákat egyaránt. A szerda esti tragédia azonban emlékeztet arra, hogy a műemléki jellegű közlekedési infrastruktúrák fenntartása és modernizálása kulcsfontosságú a biztonság szavatolásához.



A Carris, a lisszaboni közlekedési vállalat, amely a siklót üzemelteti, közleményében jelezte, hogy azonnal értesítette a rendőrséget és a mentőszolgálatokat, de a kisiklás okairól egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszíni felvételeken a súlyosan megrongálódott kocsi látható, miközben a mentőalakulatok sérülteket emelnek ki a roncsok közül. A másik, az alsó állomáson várakozó kocsit látszólag nem érte kár, azonban beszámolók szerint utasai az ablakokon keresztül voltak kénytelenek elhagyni a járművet.



A tragédia megrázta Portugáliát. Marcelo Rebelo de Sousa államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hangsúlyozta, hogy a baleset tanulságait a közlekedésbiztonsági vizsgálatok során maradéktalanul le kell vonni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén együttérzését fejezte ki a portugál nemzetnek.



A Glória sikló különleges műszaki megoldással működik: két kocsija ellentétes irányban kapcsolódik egy vontatókábelhez, amelyet elektromos motorok hajtanak. Ez a rendszer egyszerre biztosítja az energiahatékonyságot és a folyamatos forgalmat, ugyanakkor a baleset rávilágít arra, hogy az ilyen, több mint százéves konstrukciók folyamatos műszaki ellenőrzést és korszerűsítést igényelnek.



A mostani szerencsétlenség újra napirendre tűzheti a közlekedéspolitikai vitákat Portugáliában és az Európai Unióban egyaránt. A kérdés immár nemcsak arról szól, miként őrizhetők meg a városi örökség részét képező történelmi közlekedési eszközök, hanem arról is, hogyan integrálhatók a modern biztonsági előírásokkal anélkül, hogy elveszítenék kulturális értéküket.



A vizsgálatok eredményei kulcsfontosságúak lesznek annak megértésében, hogy emberi hiba, műszaki meghibásodás vagy karbantartási hiányosság vezetett-e a tragédiához. Egy biztos: a lisszaboni Glória sikló, amely eddig a város romantikus és turisztikai arculatának szimbóluma volt, most a közlekedésbiztonsági kihívások és a történelmi infrastruktúra megőrzésének fájdalmas emlékeztetőjévé vált.