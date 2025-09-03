Erőszak

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben az erdélyi Szászfenesen

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben a Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenesen. A román rendőrség erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával hivatalból indított eljárás az ügyben - írta kedden az erdélyi Maszol hírportál.



Az esetről elsőként a kolozsvári Stiri de Cluj hírportál közölt cikket hétfőn az áldozat beszámolója alapján.



A magyar férfi úgy nyilatkozott, a Kolozsvárral szomszédos Szászfenes egyik zöldségüzletében volt, amikor rátámadt és bántalmazta egy román férfi, miután hallotta, hogy magyarul beszélget feleségével. Az áldozat szerint támadója "bozgornak" nevezte (a hazátlan jelentésű román kifejezést az erdélyi magyarokra használják Romániában), és azt is mondta neki, hogy "nincs mit keresnie az országban".



A Kolozs megyei rendőrség a hírportállal közölte, hogy a szászfenesi rendőrök hivatalból eljárást indítottak az ügyben erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával.



A cikk szerint az eset megrökönyödést okozott a többnemzetiségű községben, ahova az elmúlt években sok fiatal család költözött Kolozsvárról, románok és magyarok egyaránt. Az áldozat hangsúlyozta, hogy Erdélyben született, magyar nemzetiségű román állampolgár.



A Krónika erdélyi hírportál megkeresésére a magyar férfi elmondta: az eset még június elsején történt, de csak most, az ázsiai vendégmunkásokat ért atrocitások nyomán hozta nyilvánosságra egy Facebook-bejegyzésben. Mint mesélte, támadója előbb szóban inzultálta, utasítva őt és feleségét, hogy beszéljenek románul, mivel Romániában élnek, majd arra is, hogy menjenek Magyarországra. Mikor a feleség felemelte a hangját és kérte, ne beszéljen így velük, fizikailag is rátámadt a férjre. Biciklivel volt és a kezéről láncok lógtak, ezekkel súrolta végig a karját úgy, hogy az véres lett - mesélte az áldozat, aki fotót is megosztott a lappal a karján ejtett sebről.

"Nem akartunk feljelentést tenni, hogy ne legyen bajunk belőle, nem hiányzik nekünk a cirkusz" - mondta a Krónika azon kérdésére, hogy jelentette-e a történteket a rendőrségen. Hozzátette, hogy az ázsiai vendégmunkás bukaresti bántalmazása után ismertette a történteket a nyilvánossággal.



A magyar férfi úgy értékelte, hogy a támadás mögött Dan Tanasának, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének más etnikumúak ellen irányuló felhívásához lehet köze.

Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, "ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját". A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.



Romániában a múlt héten, augusztus 26-án két ázsiai vendégmunkást is bántalmaztak Bukarestben és Kolozsváron. A fővárosi támadó - egy húszéves román állampolgár - "betolakodónak" és "négernek" nevezte áldozatát, és felszólította, hogy térjen vissza hazájába. A kolozsvári eset hátterében a támadó ügyvédjének nyilatkozata szerint szexuális zaklatás állhat. Az ügyvéd szerint a két nepáli vendégmunkás zaklatta az elkövető húgát és élettársát.



Egyikük a segítségükre siető hozzátartozójukat is hason ütötte, majd elmenekült. A roma nemzetiségű férfi így a másik nepálira támadt, bottal kezdte ütlegelni a fején, hátán és alsó végtagjain. Azután is folytatta, hogy az áldozata a földön feküdt. Az ázsiai férfi egy hete kómában van, válságos az állapota. A román rendőrség mindkét ügyben bűnvádi eljárást indított, a támadók 30 napos előzetes letartoztatásban vannak.