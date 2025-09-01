Légiközlekedés
Megzavarták Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének GPS-ét
Az EU már dolgozik egy, a repülésbiztonságra vonatkozó cselekvési terven.2025.09.01 18:31MTI
Megerősítette hétfőn Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője , hogy az elmúlt hétvégén "megzavarták" annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét (GPS), amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította a bulgáriai Plovdivba.
A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye - tette hozzá Podesta a brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján.
Hangsúlyozta: az incidens csak tovább erősíti az unió megingathatatlan elkötelezettségét a védelmi képességek növelése és Ukrajna támogatása mellett, és rávilágít arra, mennyire sürgős az a küldetés, amelyet az elnök ezekben a napokban a frontországokban teljesít. Az EU ezért is növeli védelmi kiadásait, és fokozza Európa felkészültségét - szögezte le.
A szóvivő tájékoztatása szerint az elnök, bár repülőgépe végül biztonságosan landolt, személyesen is szembesült a mindennapi kihívásokkal, amelyeket Oroszország és szövetségeseinek fenyegetése jelent.
Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő arról tájékoztatott, hogy Európa keleti szárnyán egyre gyakoribb a GPS-rendszerek megzavarása, és ez a kontinens számít a világ leginkább érintett régiójának. Júniusban 13 tagállam levélben is jelezte a bizottságnak az ügy sürgősségét, mivel a jelenség szinte mindennapossá vált, és komoly következményekkel jár a hajózásra, a légi közlekedésre, valamint gazdasági hatásai is vannak. Mint mondta az EU ezért már dolgozik egy, a repülésbiztonságra vonatkozó cselekvési terven az európai unió repülésbiztonsági ügynökségével (EASA) , a légi navigáció biztonságáért felelős Eurocontrollal, a tagállamokkal, a légiforgalmi irányítókkal és az iparági szereplőkkel együttműködésben. Hangsúlyozta: a tagállamok közötti információcsere és együttműködés kulcsfontosságú, a kérdést ezért a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsban is meg kell vitatni.
Ursula von der Leyen bulgáriai látogatása annak a körútnak a része, amelyet az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos uniós tagállamokban tesz. A látogatások célja, hogy ezen tagállamok vezetőivel tárgyaljon a védelmi felkészültség javításáról.
