Gyermekpornográfia miatt bebörtönöztek egy EU-s expolitikust

Négy hónapos börtönbüntetésre ítélték Henrik Sass Larsent, a dán szociáldemokraták korábbi vezető politikusát, miután több ezer gyermekbántalmazást ábrázoló fotót és videót találtak a számítógépén. Az ügy politikai és diplomáciai visszhangot is kivált, hiszen az európai közvélemény számára különösen érzékeny kérdés a politikusok integritása és a jogállamiság következetes érvényesítése.



A koppenhágai városi bíróság hétfőn hirdette ki az ítéletet, amely szerint a volt ipari és kereskedelmi miniszter, Henrik Sass Larsen, a dán Szociáldemokrata Párt egykori meghatározó alakja, négy hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. A hatóságok több mint hatezer fotót és kétezer videót foglaltak le, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását dokumentálták. A politikus védekezésében arra hivatkozott, hogy a fájlokat saját gyermekkorában elszenvedett abúzus bizonyítékainak felkutatása miatt töltötte le, ám a bíróság ezt egyhangúlag elutasította.



Az ügy nem csupán a dán belpolitikát rázta meg, hanem az európai közvéleményben is visszhangra talált. A volt miniszter 2024-ben kényszerült távozni a szociáldemokraták soraiból, miután a rendőrségi nyomozás részletei napvilágra kerültek. Az eset diplomáciai szempontból is kényelmetlen helyzetbe hozta Dániát, hiszen a skandináv ország évtizedek óta következetesen képviseli az emberi jogok védelmét és a gyermekek jogainak szigorú érvényesítését nemzetközi fórumokon, most pedig egykori vezető politikusa miatt kell magyarázkodnia.



A bíróság ugyanakkor felmentette Larsent egy másik vádpont alól, amely egy gyermekeknek készült szexuális célú baba birtoklására vonatkozott. Az ügyvédje jelezte, hogy fellebbezést fontolgatnak, mivel a dán jog 14 napos határidőt biztosít erre. A közvélemény azonban felháborodással reagált: több tüntetés zajlott a koppenhágai bíróság épülete előtt, ahol a résztvevők szigorúbb büntetéseket követeltek.



Az ítélet egyúttal rámutat az észak-európai országokban zajló szélesebb vitára is: miként lehet összeegyeztetni a jogállamiság következetes érvényesítését a politikai elit iránti bizalom fenntartásával. A dán ügyészség hangsúlyozta, hogy a gyermekpornográfia birtoklása Dániában a szándéktól függetlenül bűncselekmény, amely akár két év szabadságvesztéssel is sújtható. A most kiszabott négy hónap sokak szerint túl enyhe ítélet, különösen annak fényében, hogy egy volt miniszterről van szó.



Az eset várhatóan a nemzetközi politikai diskurzusban is visszhangot kelt, mivel rávilágít arra, hogy az Európai Unió tagállamaiban – még a magas demokratikus normákkal rendelkező országokban is – előfordulhatnak olyan botrányok, amelyek alááshatják a politikai elitbe vetett közbizalmat. Dánia számára így nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai kihívást is jelent az ügy kezelése, hiszen a nemzetközi színtéren eddig következetesen a jogállamiság és a gyermekvédelem élharcosaként lépett fel.