Egy Belgiumban élő muszlim politikus felszólította a belgákat, hogy el kéne hagyniuk az országukat

Egy brüsszeli kerületi politikus szavai kavartak vihart Belgiumban, miután egy tanácsülésen felszólította kritikusait, hogy „menjenek el az országból”, ha nem tudják elfogadni a muszlim fejkendőt. A kijelentés körül kialakult vita gyorsan túlnőtt a helyi politikán, és nemzetközi visszhangot is kapott.



Saliha Raiss, a szociáldemokrata Vooruit párt önkormányzati képviselője a hírhedten multikulturális Molenbeek kerület tanácskozásán fogalmazta meg erőteljesen vitatott szavait. A politikus szerint, ha valakit ennyire zavar a fejkendő viselése, „akkor inkább menjen el máshová”. A videó, amely a kijelentés pillanatát rögzítette, villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, miután Georges-Louis Bouchez, a liberális Reformista Mozgalom vezetője közzétette azt. Bouchez azzal vádolta Raisse-t, hogy kulturális normákat akar ráerőltetni a belga társadalomra, sőt, a politikus szavait „rasszistának” nevezte.



Az ügy azonban hamar túlmutatott a belga politikai térfélen. Elon Musk is reagált a felvételre, abszurdnak nevezve, hogy egy belga politikus a belgáknak mondja: hagyják el saját hazájukat. Ez tovább erősítette a botrány nemzetközi dimenzióját, amely újabb vitákat nyitott a vallási szimbólumok helyéről az európai közéletben.



A belga média és a Vooruit párt vezetése azonban igyekezett védeni Raisse-t. Szerintük kijelentését kiragadták a kontextusból: a teljes felvétel alapján a politikus a Reformista Mozgalmat bírálta, amiért nem törölt egy Facebook-bejegyzést, amely alatt gyűlölködő, iszlámellenes hozzászólások születtek. Raiss maga is kitartott álláspontja mellett, hangsúlyozva, hogy szavai kizárólag a rasszista és xenofób megnyilvánulásokra vonatkoztak, és nem Belgium lakosságára általában.

Conner Rousseau, a Vooruit párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy Raiss indulatból beszélt, mivel rendszeresen szembesül muszlim identitásából fakadó támadásokkal. Szerinte a liberálisok és a szélsőjobboldal tudatosan torzították el a politikus kijelentéseit. Raiss eközben jogi lépéseket fontolgat Bouchez ellen, rágalmazásra hivatkozva.



Az eset jól mutatja, mennyire érzékeny és polarizáló kérdés Belgiumban – és egész Európában – a vallási szimbólumok, a migráció és a kulturális integráció körüli vita. A történet egyszerre emeli ki a politikai diskurzus eszkalációját és azt a társadalmi törésvonalat, amely mentén a nyugat-európai demokráciák egyre gyakrabban kénytelenek újraértelmezni identitásukat és politikai kereteiket.