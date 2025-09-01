Baleset

Autó rohant az ausztráliai orosz konzulátusba - videó

Hétfő reggel egy autós hajtott be az orosz főkonzulátus területére Sydneyben, miután áttörte a diplomáciai képviselet kapuját. Az incidens során egy rendőr megsérült, a sofőrt pedig a helyszínen őrizetbe vették. Bár a személyzet tagjai nem sérültek meg, az eset diplomáciai visszhangot kelthet Oroszország és Ausztrália kapcsolataiban.



A hatóságok beszámolója szerint a 39 éves férfi egy fehér Toyota Kluger terepjáróval érkezett a Fullerton Streeten található konzulátushoz, ahol a rendőrök próbálták megállítani. A sofőr azonban a felszólítás ellenére gázt adott, áttörte a bejárati kaput, és a konzulátus udvarára hajtott. A jármű végül a gyepre sodródva állt meg, szélvédői és oldalablakai betörtek, amit a helyszíni felvételek is rögzítettek.

BREAKING: watch aerial shot of car after it crashes into Russian Consulate Sydney



No official statements from Consulate yet https://t.co/W4ujaKfed7 pic.twitter.com/VlWLGh0YWk — Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025

A rendőrség közlése szerint a férfit azonnal letartóztatták, és a Surry Hills-i kapitányságra szállították, ahol jelenleg kihallgatják. Az incidens során egy 24 éves rendőr könnyebben megsérült a kezén, de ellátása után nem szorult kórházi kezelésre.



Bár a támadás pontos indítéka egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van, és a hatóságok nem zárják ki, hogy politikai vagy diplomáciai háttere is lehet az esetnek. Az orosz képviselet biztonsága az elmúlt években többször került fókuszba, mivel a nemzetközi feszültségek és az ukrajnai háború hatásai több országban is megnövelték a diplomáciai épületek elleni incidensek számát.



A történtek újabb próbatételt jelenthetnek a kétoldalú kapcsolatok számára, hiszen a diplomáciai missziók elleni támadások rendszerint érzékeny reakciókat váltanak ki a nemzetközi közösségben. Az eset így nem csupán közbiztonsági kérdés, hanem külpolitikai ügy is lehet, amelyre mind Moszkva, mind Canberra hivatalos választ adhat a következő napokban.