Autó rohant az ausztráliai orosz konzulátusba - videó
Letartóztattak egy férfit, miután hétfő reggel egy autó behajtott az ausztráliai orosz főkonzulátus kapuján, megsebesítve egy rendőrt.2025.09.01 08:59ma.hu
Hétfő reggel egy autós hajtott be az orosz főkonzulátus területére Sydneyben, miután áttörte a diplomáciai képviselet kapuját. Az incidens során egy rendőr megsérült, a sofőrt pedig a helyszínen őrizetbe vették. Bár a személyzet tagjai nem sérültek meg, az eset diplomáciai visszhangot kelthet Oroszország és Ausztrália kapcsolataiban.
A hatóságok beszámolója szerint a 39 éves férfi egy fehér Toyota Kluger terepjáróval érkezett a Fullerton Streeten található konzulátushoz, ahol a rendőrök próbálták megállítani. A sofőr azonban a felszólítás ellenére gázt adott, áttörte a bejárati kaput, és a konzulátus udvarára hajtott. A jármű végül a gyepre sodródva állt meg, szélvédői és oldalablakai betörtek, amit a helyszíni felvételek is rögzítettek.
BREAKING: watch aerial shot of car after it crashes into Russian Consulate Sydney— Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025
No official statements from Consulate yet https://t.co/W4ujaKfed7 pic.twitter.com/VlWLGh0YWk
A rendőrség közlése szerint a férfit azonnal letartóztatták, és a Surry Hills-i kapitányságra szállították, ahol jelenleg kihallgatják. Az incidens során egy 24 éves rendőr könnyebben megsérült a kezén, de ellátása után nem szorult kórházi kezelésre.
Bár a támadás pontos indítéka egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van, és a hatóságok nem zárják ki, hogy politikai vagy diplomáciai háttere is lehet az esetnek. Az orosz képviselet biztonsága az elmúlt években többször került fókuszba, mivel a nemzetközi feszültségek és az ukrajnai háború hatásai több országban is megnövelték a diplomáciai épületek elleni incidensek számát.
A történtek újabb próbatételt jelenthetnek a kétoldalú kapcsolatok számára, hiszen a diplomáciai missziók elleni támadások rendszerint érzékeny reakciókat váltanak ki a nemzetközi közösségben. Az eset így nem csupán közbiztonsági kérdés, hanem külpolitikai ügy is lehet, amelyre mind Moszkva, mind Canberra hivatalos választ adhat a következő napokban.
