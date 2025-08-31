USA

Megszűnik Kamala Harris titkosszolgálati védelme Donald Trump döntésére

Szeptembertől vége a volt amerikai alelnök és elnökjelölt védelmének.

2025.08.31 14:10MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme Donald Trump elnök döntésére - erősítette meg a demokrata politikus szóvivője pénteken.

Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését az adminisztráció nem indokolta.

A Fehér Ház illetékesei az üggyel kapcsolatban ugyanakkor azt közölték, hogy az általános szokások szerint az alelnökök hivatalból való távozásukat követően fél évig részesülnek a Titkosszolgálat védelmében, ami július 20-án lejárt.

Joe Biden volt elnök január 20-i hivatali leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben egy évre meghosszabbította alelnöke védelmét a szövetségi költségvetés terhére. Donald Trump jelenlegi elnök érvénytelenítette elődje határozatát, és az új döntés alapján a volt alelnök szeptember elsejétől elveszíti a titkosszolgálati védelmet.

Kamala Harris alelnökként a Demokrata Párt elnökjelöltje volt a 2024-es választásokon, amelyen vereséget szenvedett Donald Trumptól, a republikánus jelölttől.

A Titkosszolgálat az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége, amelynek elsődleges feladata az ország választott tisztségviselőinek védelme.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.