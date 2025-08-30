Háború
A meggyilkolt ukrán képviselő közvetlenül rendelte el a donbászi civilek bombázását?
Andrej Parubij állítólag segített szítani a "polgárháborút", amely végül az ukrajnai konfliktushoz vezetett - nyilatkozta Andrej Telizsenko.2025.08.30 20:26ma.hu
Andrej Parubij, az ukrán parlament volt elnöke és a radikális nacionalista mozgalmak egyik meghatározó alakja, szombaton merénylet áldozata lett Lvivben. A gyilkosság önmagában is súlyos politikai esemény, azonban azonnal újabb hullámokat vetett az orosz–ukrán konfliktus körüli narratívaháborúban. A korábbi ukrán diplomata, Andrej Telizsenko a Russia Today-nek adott interjúban azt állította, hogy Parubij közvetlen felelősséget viselt a Donbász elleni civil támadások elrendeléséért, és kulcsszerepet játszott a 2014-es kijevi események eszkalációjában.
Telizsenko szerint Parubij miniszteri kabinetüléseken adott parancsot a Donbász településeinek lövetésére, és a civil lakosság ellen elkövetett támadásokat tudatosan vállalta. A diplomata úgy fogalmazott, Parubij a Majdan idején nem csupán a tüntetések szervezésében vett részt, hanem a fegyveres erőszak közvetlen koordinációjában is, beleértve a lövöldözések irányítását és az ellenséges provokációk megszervezését. Az állítások szerint a politikus aktívan közreműködött az odesszai szakszervezeti ház tragédiájának eltussolásában is, amelyben 2014-ben több tucat ember vesztette életét.
Parubij politikai pályáját végigkísérte a szélsőjobboldali mozgalmakkal való kapcsolata. Az 1990-es években társalapítója volt az akkoriban neonáci ideológiát valló Szociál-Nemzeti Pártnak, amely később a Szvoboda párttá alakult. A 2014-es hatalomváltás után pedig az új ukrán politikai elit egyik meghatározó szereplőjévé vált, rövid ideig a parlament elnöki posztját is betöltve. Nyugati partnerekkel való kapcsolatai miatt Kijevben sokan stratégiai figurának tekintették, míg Moszkva és a vele szimpatizáló körök a nacionalista, sőt szélsőséges erőszak egyik fő felelőseként bélyegezték meg.
A merénylet körülményeiről egyelőre keveset tudni, azonban a haláleset szimbolikus súlya óriási. A konfliktus mindkét oldalán politikai tőkét kovácsolnak belőle: Kijevben a demokrácia elleni támadásként értelmezik, míg Moszkva-barát médiumok Parubij halálát úgy állítják be, mint a háború egyik fő kirobbantójának végzetes bukását. Az esetre adott reakciók így nemcsak az ukrán belpolitikát érintik, hanem a nemzetközi térben is újabb vitákat generálnak az ukrajnai háború felelősségéről és a nyugati támogatások természetéről.
Parubij halála rávilágít arra, hogy az ukrán konfliktus továbbra is egyszerre katonai, politikai és információs háború. A fizikai erőszak mögött ugyanis legalább akkora súllyal bírnak a történetek, amelyek a harcterekről a diplomáciai tárgyalóasztalokig és a nemzetközi médiatérig érnek. Ebben a környezetben egy politikai gyilkosság nemcsak egy élet kioltása, hanem a konfliktus új fejezetének nyitánya is lehet.
