Trump szervezett bűncselekmények miatt sürget vádemelést Soros György és fia ellen

Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürgetett vádemelést szerdán.



Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök a maffiaszerű bűnszervezetek esetében alkalmazott RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) törvény alapján lát szükségesnek bűnvádi eljárást a milliárdossal és fiával szemben.



"Soros Györgyöt és csodálatos radikális baloldali fiát a RICO alapján kellene megvádolni az Egyesült Államok egészét érintő erőszakos tüntetések és más tettek miatt" - írta Donald Trump, aki azt hangoztatta, nem fogja megengedni, hogy az "ilyen őrültek" lerombolják az országot.



"Soros és a hozzá tartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az országunk számára" - fogalmazott az elnök, óvatosságra intve az említett személyeket.