USA
Trump szervezett bűncselekmények miatt sürget vádemelést Soros György és fia ellen
Nem fogja megengedni, hogy az "ilyen őrültek" lerombolják az országot.2025.08.29 06:25MTI
Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürgetett vádemelést szerdán.
Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök a maffiaszerű bűnszervezetek esetében alkalmazott RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) törvény alapján lát szükségesnek bűnvádi eljárást a milliárdossal és fiával szemben.
"Soros Györgyöt és csodálatos radikális baloldali fiát a RICO alapján kellene megvádolni az Egyesült Államok egészét érintő erőszakos tüntetések és más tettek miatt" - írta Donald Trump, aki azt hangoztatta, nem fogja megengedni, hogy az "ilyen őrültek" lerombolják az országot.
"Soros és a hozzá tartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az országunk számára" - fogalmazott az elnök, óvatosságra intve az említett személyeket.
