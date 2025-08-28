Ukrajnai háború
Ursula von der Leyen: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciós rendszert
Találat érte a British Council kijevi központját, a londoni külügy bekérette az orosz nagykövetet.2025.08.28 17:09MTI
Az Európai Unió hamarosan előterjeszti Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagját - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.
Von der Leyen hangsúlyozta: a szankciós rendszer további szigorítására van szükség, miközben az EU azon dolgozik, hogy az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna védelmének és újjáépítésének támogatására fordítsa.
"Ez ismét komor emlékeztető arra, mi forog kockán. A Kreml semmitől sem riad vissza, hogy terrorizálja Ukrajnát, válogatás nélkül ölve civileket férfiakat, nőket és gyerekeket, sőt, még az Európai Uniót is célba véve" - mondta a bizottság elnöke a kijevi uniós delegációt is érintő legutóbbi orosz támadásra utalva.
Közölte, hogy a képviselet épülete közelében két rakéta csapódott be, de a személyzet tagjai nem sérültek meg. Köszönetet mondott az EU ukrajnai munkatársainak, akik - mint fogalmazott - "kiemelkedő munkát végeznek rendkívül nehéz körülmények között".
Von der Leyen kiemelte: az Európai Unió rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, amelyet "szomszédnak, partnernek, barátnak és jövőbeli tagállamnak" nevezett. Elmondta, hogy az EU erősíti védelmi iparát, különösen a közös védelmi eszközön, a SAFE programon keresztül.
A bizottság elnöke hozzátette: pénteken a hét, Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos uniós tagállamba látogat, hogy kifejezze szolidaritását és megossza az európai védelmi együttműködés eddigi eredményeit.
