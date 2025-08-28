Ukrajnai háború
Találat érte a British Council kijevi központját, a londoni külügy bekérette az orosz nagykövetet
A robbanásban a épület egyik éjjeliőre megsérült és kórházba kellett szállítani; állapota stabil.2025.08.28 16:09MTI
Rakétatalálat érte a brit kormány világszerte kulturális és oktatási tevékenységet folytató szervezete, a British Council kijevi központját az ukrán főváros ellen végrehajtott csütörtök hajnali orosz légitámadás során. Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte a támadást; a brit külügyminisztérium bekérette Oroszország londoni nagykövetét az ügyben.
Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte a támadást, a külügyminisztérium pedig bekérette Oroszország londoni nagykövetét, akinél a tárca ismertetése szerint "a lehetséges legerőteljesebb hangvételben" tiltakoztak a brit szervezet elleni támadás miatt.
A British Council csütörtökön közölte, hogy kijevi kirendeltsége súlyosan megrongálódott, miután néhány másodperc különbséggel két rakéta is becsapódott az épületegyüttesbe.
A szervezet kijevi központját ért rakétatámadást biztonsági kamerák is rögzítették, a felvételeket csütörtökön brit hírportálok közzétették.
Az intézmény közölte azt is, hogy kijevi irodája további értesítésig zárva marad, de ukrajnai kulturális és oktatási tevékenységét folytatja.
Moszkva már 2018-ban leállította a British Council működését Oroszország területén, nemrégiben pedig megtiltotta azt is, hogy orosz állampolgárok bárhol a világon a British Councilnak dolgozzanak, és kémtevékenységet folytató fedőszervezetnek nyilvánította a brit kormányszervet.
Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtök délutáni nyilatkozatában "ész nélküli" akciónak nevezte az ukrán főváros elleni orosz rakéta- dróntámadásokat, amelyekben a British Council épülete is megrongálódott.
Starmer szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket".
David Lammy brit külügyminiszter ugyancsak civilek meggyilkolásával vádolta Putyint csütörtöki nyilatkozatában, és bejelentette: a British Council kijevi központja elleni támadás miatt bekérették a minisztériumba Oroszország londoni nagykövetét.
A londoni külügyi tárca a csütörtökön késő délután ismertetett tájékoztatás szerint "a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást" jelentette be Andrej Kelin orosz nagykövetnek az ukránok elleni "felháborító támadások", valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.
A minisztériumi nyilatkozat szerint az ukrán civilek és városok, köztük a Kijev elleni egyre intenzívebb orosz támadások a háború eszkalációját jelentik, mélységesen felelőtlenek és szabotálják a béketeremtést célzó nemzetközi erőfeszítéseket.
London "egyértelműen az oroszok értésére adta", hogy az ilyen akciók csak tovább erősítik Nagy-Britannia és a többi nyugati szövetséges ország eltökéltségét Ukrajna támogatására és az indokolhatatlan háború befejezésének elérésére - áll a brit külügyminisztérium csütörtöki nyilatkoz
