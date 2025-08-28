Mészárlás
Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbócra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére
Gyermekeket ért halálos találat, és sokan megsebesültek a minneapolisi iskolai lövöldözésben.2025.08.28 14:24MTI
Donald Trump amerikai elnök elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a Minneapolis városában elkövetett iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére - az erről szóló határozat Fehér Ház szerdai közleményében olvasható.
A rendelet alapján a tisztelet jeleként a Fehér Házon és minden szövetségi épületen, katonai létesítményen, ide értve a haditengerészet egységeit, valamint az Egyesült Államok minden külképviseletét és a külföldön szolgáló amerikai katonai egységek létesítményeit, félárbocra engedik az amerikai zászlót augusztus 31-e éjfélig.
A Demokrata Párt irányító testülete azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében, onnan néhány perc távolságra történt Minneapolisban. Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke felajánlotta a testület segítségét az érintettek ellátásán dolgozók számára.
A Minnesota állambeli nagyvárosban szerda reggel egy katolikus általános iskola, az Annunciation Catholic School diákjaira az intézmény templomának ablakán keresztül nyitott tüzet egy fegyveres a tanév első reggeli miséjének idején.
A támadásban két diák, egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, valamint 17-en megsebesültek, köztük 14, 6-14 éves gyermek. A rendőrségi közlés szerint több sebesült állapota válságos. A sebesülteket ápoló kórház illetékese szerint többek műtéti ellátásra szorultak.
A támadó saját kezével vetett véget életének a helyszín közelében, a templom épülete mellett. Az indítékot egyelőre vizsgálják, személyazonosságát nem közölték, csupán annyit, hogy egy 20-as évei elején járó férfi, akinek nem volt "számottevő" bűnözői múltja.
