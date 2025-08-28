Erőszak
Újabb tömegmészáros lövöldözött Minneapolisban
Áldozatokat is követelő iskolai és templomi lövöldözéshez riasztották a rendőrséget Minneapolisban.2025.08.28 08:06MTI
Áldozatokat is követelő iskolai és templomi lövöldözéshez riasztották a rendőrséget Minneapolisban szerdán a reggeli órákban, az érintett intézmény első tanítási hetén - közölték az érintett amerikai állam vezető tisztviselői.
Jacob Frey, Minneapolis polgármestere annyit közölt, hogy "szörnyű erőszakról érkeztek jelentések Dél-Minneapolisból", és hozzátette, hogy a beavatkozó egységek a helyszínen vannak.
Tim Walz, Minnesota állam kormányzója internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a lövöldözés az Annunciation Catholic School nevű intézménynél volt. Minneapolis rendőrsége nem sokkal az első hírek bejelentését követően annyit közölt, hogy a lövöldözőt "elszigetelték".
A helyszíni jelentések szerint az erőszakos cselekmény helyszíne egy iskola és a hozzá tartozó templom volt.
Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóhelyettese közölte, hogy a szervezet emberei is a helyszínre tartanak.
