Az olasz Liga párt ismét üzent Emmanuel Macronnak
A párizsi külügyminisztérium berendelte Charles Kushner amerikai nagykövetet.2025.08.27 20:10MTI
Párizsnak le kell nyugodnia, és nem szabad több időt töltenie a fél világ nagyköveteinek berendelésével - hangoztatta Paolo Formentini, a Liga olasz jobboldali kormánypárt külügyi felelőse hétfőn, miután a francia külügyminisztérium az olasz nagykövet után az amerikait is behívatta.
A Liga közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint Párizs "először túlzottan reagált Matteo Salvini egyszerű és tiszteletteljes véleményére, most pedig az Egyesült Államok ellen intézett támadást antiszemitizmus-ügyben, és behívatta a nagykövetet".
A párt arra utalt, hogy a párizsi külügyminisztérium berendelte Charles Kushner amerikai nagykövetet hétfőn, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésére.
A francia külügyminisztérium elfogadhatatlanoknak nevezte az amerikai nagykövet állításait. "A nemzetközi helyzet nagyon kényes, józan észt és hidegvért igényel: bízunk benne, hogy mindenki rátalál a szükséges nyugalomra, és Párizsban felhagynak azzal, hogy további időt töltsenek a fél világ nagyköveteinek berendelésével" - jelentette ki Formentini.
A francia külügyi tárca szombaton Emanuela D'Alessandro olasz nagykövetet rendelte be, miután Matteo Salvini, a Liga vezetője és egyben kormányfőhelyettes arra szólította fel Emmanuel Macront, hogy ha támogatni akarja katonák küldését Ukrajnába, "vedd fel sisakodat, mellényedet, puskádat, és menj Te Ukrajnába!".
A történtek után az olasz diplomáciát vezető Antonio Tajani, aki szintén miniszterelnök-helyettes, leszögezte, hogy az olasz politikát ő és a miniszterelnök Giorgia Meloni irányítja.
A Meloni vezette Olasz Testvérek kormánypárt politikusa, Edmondo Cirielli, aki külügyminiszter-helyettes, a Corriere della Sera napilap hétfői számában "minimális epizódnak" nevezte a Matteo Salvini szavait követő feszültséget. A két ország között nincsen semmilyen diplomáciai válság - hangoztatta Cirielli.
