Erőszak
Meghal, aki embert öl Washingtonban
Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban gyilkosságot követ el.2025.08.27 16:09MTI
Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában gyilkosságot követ el a jövőben - az elnök erről kormányának nyilvános ülésén beszélt kedden.
Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében a Nemzeti Gárda katonáit Washingtonba rendelte, és a főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta.
Kifejtette, hogy a legsúlyosabb büntetés "nagyon erős megelőző" hatást gyakorol a bűnelkövetésre.
Jelenleg Washington jogrendjében, mintegy kéttucat szövetségi állammal egyetemben nem szerepel a halálbüntetés lehetősége, miután azt törölték.
Donald Trump arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció nyomán a fővárosban két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.
A washingtoni bűnelkövetési statisztika szerint augusztus 11-ét követően csaknem két héten át nem történt emberölés a város területén, az első ilyen eset miatt kedden indult nyomozás.
Az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a hetedik ülést tartotta a teljes kabinetje számára. A második Trump-adminisztráció újítása, hogy a megbeszélések nagy része nyilvános, élő közvetítésben követhető, a jelen lévő fehér házi tudósítók pedig kérdezhetnek az elnöktől és a kormánytagoktól.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:10 Burkina Faso leállítja a genetikailag módosított szúnyogokkal végzett projektet
- 16:09 Meghal, aki embert öl Washingtonban
- 14:08 Rasszista támadás miatt három ember letartóztatását indítványozta az ügyészség
- 12:07 Megkezdte az aláírásgyűjtést december 24. munkaszünetté tételéért a Jobbik
- 10:06 A Kúriához fordul a DK a devizahiteles népszavazás ügyében
- 8:04 Eltiltana a vezetéstől az ügyészség egy kamionost, aki leszorított az útról egy személyautót
- 6:04 Kormányválság lehet Belgiumban, ha nem döntenek határozottabb fellépésről Izraellel szemben
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06