Izraeli-palesztin

Szlovén külügyminiszter: Palesztina elismerése az egyetlen garancia a békére és biztonságra

Palesztina elismerése az egyetlen garancia a békére és biztonságra, valamint az izraeliek és palesztinok békés egymás mellett élésére - hangsúlyozta hétfőn Tanja Fajon szlovén külügyminiszter Ljubljanában Varszen Agabekján palesztin külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.



A két tárcavezető abbéli reményének is hangot adott, hogy a kétállami megoldásról szóló szeptemberi New York-i nemzetközi konferencián több ország is elismeri Palesztinát. "Teljes szívemből remélem, hogy Szlovénia Palesztinával karöltve az elkövetkező hetekben újabb országokat tud arra ösztönözni, hogy kövessék Szlovénia példáját Palesztina elismerésében" - mondta Fajon, hozzátéve, hogy a palesztinok önrendelkezési joga elidegeníthetetlen jog.



A két politikus elsősorban a gázai övezeti helyzetet vitatta meg, ahol az ENSZ nemrégiben hivatalosan is éhínséget állapított meg, Izrael pedig új offenzívát indított a terület ellen.



Fajon és Agabekján a pusztítás mértékét és a helyzet fenntarthatatlanságát hangsúlyozta.



Szlovénia továbbra is azon fog dolgozni, hogy enyhítse a helyzetet mind a Gázai övezetben, mind a megszállt Ciszjordániában - mondta a szlovén diplomácia vezetője.



Ljubljana tükröt is tart majd az uniós partnerek elé - tette hozzá Fajon, kiemelve, hogy Izrael tetteinek fényében többet kell tenni a palesztinokért.



A két politikus a sajtótájékoztatót megelőzően a kapcsolatok fejlesztéséről szóló egyetértési nyilatkozatot írt alá, amely hivatalos keretet teremt a rendszeres párbeszédnek és a kézzelfogható együttműködésnek, miután Szlovénia 2024. június 4-én hivatalosan is elismerte az önálló palesztin államot.