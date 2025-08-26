Baleset
Robbanás történt Moszkva központjában, egy gyermekáruházban
Egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten.2025.08.26 16:29MTI
Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében - közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.
Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.
A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.
A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.
