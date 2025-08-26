Ukrajnai háború

Donald Tusk: Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába békemisszió keretében

Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába a háború utáni békemisszió keretében - erősítette meg Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén.



"Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után" is Kijevnek - fogalmazott Tusk.



Aláhúzta: Lengyelország nem tervezi katonák kivezénylését Ukrajnába a háború befejezése után. Felelősséget vállal viszont az ukrajnai segítségnyújtás "logisztikai megszervezéséért, az európai-orosz és az európai-fehérorosz határ védelméért" - közölte a kormányfő.



Elmondta: elégedetten fogadta az információkat kanadai kollégája és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző nap Kijevben folytatott egyeztetéséről.



Lengyelország együttműködik Kanadával az atomenergetika és a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának területén, emellett a kanadai miniszterelnökkel egyeztettek a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is - jelezte Tusk.



Kitért arra, hogy Lengyelország kanadai gyártmányú Airbus személyszállító repülőgépeket vásárol a LOT állami légitársaság számára. A 40 megrendelt Airbus A220 típusú gép leszállítása 2027-ben kezdődik meg.



A Varsóba látogató kanadai küldöttség tagja David J. McGuinty védelmi miniszter is, aki hétfőn Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Korábbi bejelentés szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében szervezett hagyományos nemzetközi fegyveripari vásárnak.