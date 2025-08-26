Háború

Tovább nőtt a rjazanyi lőporgyári robbanás áldozatainak száma

Huszonnyolcra emelkedett az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében augusztus 15-én történt robbanás halálos áldozatainak száma - közölte Pavel Malkov kormányzó hétfőn a Telegramon.



"A mai napig 28 ember halálát erősítették meg, az azonosítás és a vizsgálat folytatódik. 37 ember maradt kórházban Rjazanyban és Moszkvában, 120-at pedig ambulánsan kezelnek" - írta Malkov.



Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.