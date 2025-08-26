Háború
Tovább nőtt a rjazanyi lőporgyári robbanás áldozatainak száma
Az ügyben büntetőeljárást indítottak.2025.08.26 12:43MTI
Huszonnyolcra emelkedett az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében augusztus 15-én történt robbanás halálos áldozatainak száma - közölte Pavel Malkov kormányzó hétfőn a Telegramon.
"A mai napig 28 ember halálát erősítették meg, az azonosítás és a vizsgálat folytatódik. 37 ember maradt kórházban Rjazanyban és Moszkvában, 120-at pedig ambulánsan kezelnek" - írta Malkov.
Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:43 Tovább nőtt a rjazanyi lőporgyári robbanás áldozatainak száma
- 10:28 Donald Tusk: Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába békemisszió keretében
- 8:33 Fagypont alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
- 6:42 Fórumokon is kikéri a BKK a fővárosiak véleményét az éjszakai hálózat átalakításáról
- 22:00 Havazott Szentpéterváron
- 20:47 Gulyás Gergely: szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel
- 18:43 Devizakárosultak - Határozatképtelen volt a parlament rendkívüli ülése
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06