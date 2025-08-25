Háború

Öt újságíró halt meg a gázai kórház elleni izraeli légicsapásban

Egy izraeli légicsapásban legalább húsz ember, köztük öt újságíró vesztette életét a gázai övezet déli részén található Nászer Kórháznál. A támadás a nemzetközi közvéleményt is felrázta, mivel újra napirendre került a háborús övezetben dolgozó sajtómunkások védelme és a civil infrastruktúra elleni katonai műveletek jogszerűsége.



A gázai egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint a hétfői légicsapás két hullámban érte a kórházat. Az első csapást követően helyszínre siető mentők és újságírók váltak a második, úgynevezett "double tap" támadás célpontjaivá. A Jordániában működő Alghad TV élő közvetítésében is látható volt, ahogy a rakéta közvetlenül a kórház egyik külső lépcsőjénél csapódott be, ahol rendszeresen dolgoznak nemzetközi tudósítók, hogy felvételeket készítsenek a környékről.



A halálos áldozatok között van a Reuters munkatársa, Hussam al-Masri, az Al Jazeera tudósítója, Mohammed Salama, az Associated Press riportere, Mariam Dagga, a Middle East Eye újságírója, Ahmad Abu Aziz, valamint Moas Abu Taha. Utóbbiról először azt állították, hogy az NBC munkatársa, de az amerikai csatorna cáfolta az információt. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy hajtott végre támadást a térségben, ám nem közölt részleteket a célpont mibenlétéről. A hadsereg közleményében hangsúlyozta: "nem céloznak újságírókat" és sajnálja az ártatlan áldozatokat, egyben előzetes vizsgálatot ígért az ügyben.

🚨BREAKING :A video documents a horrific Israeli crime: targeting ambulance and civil defense crews as they were rescuing victims and the wounded after Israel bombed Nasser Medical Complex in Khan Younis among them was journalist Hossam al-Masri. pic.twitter.com/hKlZGBIpoa — Gaza Notifications (@gazanotice) August 25, 2025

Ez már a második hasonló eset két héten belül: akkor az al-Sifa Kórház közelében végrehajtott izraeli légicsapásban hat újságíró, köztük négy Al Jazeera-munkatárs vesztette életét. Az izraeli hadsereg akkor azzal indokolta az akciót, hogy az egyik riporter a Hamász egyik sejtjét irányította, azonban bizonyítékokat nem mutattak be.



A legutóbbi támadás után az Al Jazeera által elvesztett munkatársak száma tízre emelkedett, míg a gázai konfliktus kezdete óta már több mint 240 újságíró vesztette életét. Nemzetközi újságíró-szervezetek és emberi jogi csoportok élesen elítélték az akciót. A Külföldi Sajtótudósítók Szövetsége közleményében arra szólította fel Izraelt, hogy "haladéktalanul vessen véget a sajtómunkások célba vételének gyakorlatának", és hangsúlyozta, hogy ez az egyik legvéresebb újságírókat sújtó támadás azóta, hogy a gázai háború kirobbant.



Az eset újabb nyomást gyakorol a nemzetközi közösségre, hogy választ keressen arra a kérdésre: miként lehet biztosítani a független sajtó munkáját és a civil infrastruktúra védelmét egy olyan konfliktusban, amelyben a harci cselekmények egyre kevésbé tesznek különbséget katonai és polgári célpontok között.