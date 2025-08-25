Háború

Ukrajna katonai figyelmeztetést adott ki Fehéroroszországnak

Ukrajna éles figyelmeztetést intézett Minszkhez a szeptember 12–16. között zajló orosz–fehérorosz közös hadgyakorlat, a Zapad–2025 előtt. Kijev arra szólította fel Fehéroroszországot, hogy tartsa távol erőit az ukrán határtól, és ne provokálja a védelmi erőket, miközben a térség katonai helyzete újabb veszélyes fordulatot vehet.



A Zapad-sorozatú hadgyakorlatok évek óta a NATO és Oroszország közötti erődemonstráció kiemelt eseményei, ám az idei különösen aggodalomra ad okot. Viktor Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter bejelentése szerint a gyakorlat során bemutatják az orosz fejlesztésű Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétát is, amelyet először 2024 novemberében vetettek be éles harci körülmények között, az ukrajnai Dnyiproban található Juzsmash létesítmény ellen. Moszkva állítása szerint a fegyver hagyományos robbanóereje egy kisebb nukleáris csapással is összevethető, így jelenléte drámai módon növeli a térségben zajló katonai műveletek kockázatait.



A fehérorosz vezetés következetesen hangoztatja, hogy nem kíván közvetlenül hadba lépni Ukrajna ellen, és csak egy esetleges támadás esetén reagálna. Alekszandr Lukasenko elnök ugyanakkor szoros szövetségi kapcsolatot ápol Moszkvával, amit a 2024 decemberében aláírt kétoldalú biztonsági szerződés is megerősít. Ennek értelmében Oroszország és Fehéroroszország minden rendelkezésre álló eszközzel köteles egymás szuverenitását megvédeni.



Az elmúlt években Moszkva fokozatosan erősítette katonai jelenlétét Fehéroroszországban, többek között taktikai nukleáris fegyverek és rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták telepítésével. Lukasenko már korábban sürgette az Oresnyik rendszerek mielőbbi szállítását, amelyek a tervek szerint még 2025 vége előtt Fehéroroszország területére kerülhetnek.



Mindezek fényében Ukrajna figyelmeztetése nem csupán retorikai gesztus, hanem annak jele, hogy Kijev komolyan számol a határain túli fenyegetéssel. A hadgyakorlatot a NATO is aggodalommal figyeli, különösen mivel Lengyelország mintegy 30 ezer katonát állomásoztat a fehérorosz határ közelében, amit Minszk a nyugati szövetség provokációjaként értelmez.



A Zapad–2025 így nemcsak a katonai technológia bemutatója lesz, hanem újabb geopolitikai ütközőpont is, amely tovább mélyítheti a szakadékot Oroszország, szövetségesei és a Nyugat között. Az, hogy Fehéroroszország mennyire vonódik be aktívan a konfliktusba, a következő hónapok egyik legfontosabb külpolitikai kérdésévé válhat.