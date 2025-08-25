USA

Vasfegyelem az utcákon - Már több mint ötszáz embert vettek őrizetbe Washingtonban

Több mint félezer embert tartóztattak már le Washingtonban a Donald Trump által elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat részeként. 2025.08.25 08:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Washingtonban már több mint félezer embert tartóztattak le az augusztus első felében, a Donald Trump amerikai elnök által elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat keretében – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója szerdán.



Kash Patel a közösségi médiában megjelent közleményében azt írta, hogy mintegy két hét alatt 550 embert tartóztattak le, és további erőforrásokat fordítanak a fellépésekre Washington D.C.-ben, egészen addig, amíg a főváros minden közösségét biztonságossá nem teszik.



Kash Patel közlése szerint csak kedden több helyütt foglaltak le kábítószert és illegálisan tartott lőfegyvereket.



A Fehér Ház szóvivője azt közölte, hogy kedden éjszaka több mint 90 őrizetbe vételről intézkedtek a hatóságok, köztük több bűnöző múlttal rendelkező, illegálisan az országban tartózkodó személyt is letartóztattak.



Az FBI szerdán bejelentette, hogy a főváros bűnelkövetési statisztikáit a jövőben havi rendszerességgel jelenteti meg, a korábbi gyakorlatnál sűrűbben.



Az igazságügyi minisztérium keddi közlése szerint vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a korábbi bűnözési fővárosi statisztikákat "manipulálták-e" annak érdekében, hogy kedvezőbbnek tüntessék fel a helyzetet.



Szerdán tüntetők zavarták meg J. D. Vance alelnök látogatását Washington központi pályaudvarán (Union Station), aki az oda vezényelt Nemzeti Gárda-tagokkal találkozott Pete Hegseth védelmi miniszter kíséretében. Az aktivisták a Trump-kormányzat intézkedései ellen szerveztek tiltakozást az alelnök megjelenéséhez időzítve.



J. D. Vance kilátásba helyezte, hogy a Trump-adminisztráció által megindított közbiztonsági akciót és a Nemzeti Gárda tagjainak jelenlétét a főváros utcáin az eredetileg tervezett 30 napot követően meghosszabbíthatják. Azt hangoztatta, hogy a katonák mozgósításának első kilenc napja jelentős hatással járt a vasúti pályaudvaron is, ahol "csavargók, kábítószerfüggők, tartósan hajléktalanok, mentális betegségben szenvedők túl hosszú időn keresztül zaklattak, fenyegettek erőszakkal és támadtak meg családokat".



Donald Trump augusztus 11-én rendelte el, hogy a főváros biztonságának helyreállítása érdekében a szövetségi kormány átvegye Washington rendőrségének (Metropolitan Police Department) irányítását, valamint a Nemzeti Gárda egységeit vezényelte az utcákra. A szövetségi hatóságok már azt megelőzően, augusztus 6-tól megerősítették a jelenlétet Washington egyes negyedeiben az éjszakai órákban.



Szerdáig mintegy 1300 katona érkezett Washingtonba, hogy a helyi erőket kiegészítsék, közöttük Ohio, Nyugat-Virginia, Tennessee és Lousiana Nemzeti Gárdájának tagjai.