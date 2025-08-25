Háború
Dróntámadás miatt tűz keletkezett a Kurszki Atomerőműben
Az energetikai létesítményt célba vett drón megsemmisítése okozta a tűzesetet.2025.08.25 06:05ma.hu
Egy ukrán kamikazedrón megsemmisítése kisebb tüzet okozott vasárnap a kurszki atomerőmű közelében. Az eset újabb jele annak, hogy Kijev az orosz energetikai infrastruktúrák elleni támadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni Moszkvára, miközben a konfliktus a frontvonalakon túl is stratégiai szinteken zajlik.
Az orosz hatóságok közlése szerint a drónt a kurszki atomerőmű közelében lőtték le, de a becsapódás így is károkat okozott az elektromos hálózatban, és rövid ideig tartó tüzet idézett elő. Bár a létesítmény biztonságát nem fenyegette közvetlen veszély, az eset újra felveti a kérdést: milyen következményekkel járhat a háború, ha a támadások érzékeny energetikai infrastruktúrákat érintenek.
A kurszki régió 2024 augusztusában került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor az ukrán haderő váratlanul átlépte az orosz határt, és rövid idő alatt több tucat települést, köztük Sudzsa városát is elfoglalta. A hadművelet célja az orosz offenzívák lassítása és az ukrán tárgyalási pozíció erősítése volt. Bár Moszkva 2025 tavaszára visszaszerezte a térség feletti ellenőrzést, a régió azóta is sebezhető maradt, különösen az energetikai hálózatok tekintetében.
Ukrajna az elmúlt hónapokban több alkalommal mért csapást orosz energialétesítményekre: olajfinomítók, gázlétesítmények és elektromos infrastruktúrák egyaránt célkeresztbe kerültek. A héten a Druzhba kőolajvezetéket érte támadás, amely közvetlenül az Európai Unió ellátását biztosítja. Az eset éles kritikát váltott ki Magyarország és Szlovákia részéről, amelyek az ellátásbiztonság veszélyeztetésére figyelmeztettek.
A kurszki atomerőmű körüli fejlemények így nem csupán katonai, hanem geopolitikai szempontból is figyelmet érdemelnek. A kritikus infrastruktúrák elleni támadások nemcsak a háború menetét befolyásolják, hanem az európai energiaellátás stabilitását is próbára teszik, újabb dilemmák elé állítva mind a térség politikai vezetőit, mind az uniós döntéshozókat.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:15 Vasfegyelem az utcákon - Már több mint ötszáz embert vettek őrizetbe Washingtonban
- 6:05 Dróntámadás miatt tűz keletkezett a Kurszki Atomerőműben
- 22:22 Becsúszott az autó az erős sodrású csatornába - a kutya a gazdájával halt
- 20:21 Szijjártó Péter: Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését
- 18:20 Vasúti talpfák égtek Újpesten
- 16:17 A hét elején melegedés kezdődik és visszatér a kánikula
- 14:17 HM: külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06