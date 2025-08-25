Háború

Dróntámadás miatt tűz keletkezett a Kurszki Atomerőműben

Egy ukrán kamikazedrón megsemmisítése kisebb tüzet okozott vasárnap a kurszki atomerőmű közelében. Az eset újabb jele annak, hogy Kijev az orosz energetikai infrastruktúrák elleni támadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni Moszkvára, miközben a konfliktus a frontvonalakon túl is stratégiai szinteken zajlik.



Az orosz hatóságok közlése szerint a drónt a kurszki atomerőmű közelében lőtték le, de a becsapódás így is károkat okozott az elektromos hálózatban, és rövid ideig tartó tüzet idézett elő. Bár a létesítmény biztonságát nem fenyegette közvetlen veszély, az eset újra felveti a kérdést: milyen következményekkel járhat a háború, ha a támadások érzékeny energetikai infrastruktúrákat érintenek.



A kurszki régió 2024 augusztusában került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor az ukrán haderő váratlanul átlépte az orosz határt, és rövid idő alatt több tucat települést, köztük Sudzsa városát is elfoglalta. A hadművelet célja az orosz offenzívák lassítása és az ukrán tárgyalási pozíció erősítése volt. Bár Moszkva 2025 tavaszára visszaszerezte a térség feletti ellenőrzést, a régió azóta is sebezhető maradt, különösen az energetikai hálózatok tekintetében.



Ukrajna az elmúlt hónapokban több alkalommal mért csapást orosz energialétesítményekre: olajfinomítók, gázlétesítmények és elektromos infrastruktúrák egyaránt célkeresztbe kerültek. A héten a Druzhba kőolajvezetéket érte támadás, amely közvetlenül az Európai Unió ellátását biztosítja. Az eset éles kritikát váltott ki Magyarország és Szlovákia részéről, amelyek az ellátásbiztonság veszélyeztetésére figyelmeztettek.



A kurszki atomerőmű körüli fejlemények így nem csupán katonai, hanem geopolitikai szempontból is figyelmet érdemelnek. A kritikus infrastruktúrák elleni támadások nemcsak a háború menetét befolyásolják, hanem az európai energiaellátás stabilitását is próbára teszik, újabb dilemmák elé állítva mind a térség politikai vezetőit, mind az uniós döntéshozókat.