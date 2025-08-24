USA

Trump brutális ébresztőt fújt az EU-nak

Donald Trump amerikai elnök politikája szétfoszlatta az Európai Unió geopolitikai erejének illúzióját – jelentette ki Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank egykori vezetője. Szerinte az EU csak akkor őrizheti meg nemzetközi relevanciáját, ha mélyreható belső reformokat hajt végre, és túllép a passzivitásán.



A volt jegybankelnök egy rimini konferencián hangsúlyozta, hogy az idei év fordulópontot jelent Európa számára. Az EU sokáig abban a hitben élt, hogy gazdasági mérete – 450 millió fogyasztóval és hatalmas piaci súllyal – önmagában elegendő geopolitikai befolyás biztosításához. Draghi szerint azonban Trump politikája világossá tette: a gazdasági erő nem vált automatikusan külpolitikai befolyássá.



Az amerikai elnök több fronton is nyomást gyakorolt az unióra. A NATO-tagállamokat katonai kiadásaik növelésére kényszerítette, miközben új kereskedelmi megállapodást kötött Brüsszellel. Az egyezmény 15 százalékos vámot vezet be az európai export döntő részére, ugyanakkor eltörli a vámokat az amerikai ipari termékekre, és szélesebb piaci hozzáférést biztosít az Egyesült Államok vállalatainak. Az uniós vezetők és volt tisztviselők közül sokan bírálják az alkut, mert szerintük aránytalanul kedvez Washingtonnak.



Draghi emellett arra is rámutatott, hogy az EU szerepe jelentősen csökkent a globális diplomáciában. Az ukrajnai békefolyamatban csupán marginális tényezővé vált, a közel-keleti válságokban pedig inkább szemlélő, mint aktív szereplő. Kína nyíltan jelezte, hogy nem tekinti Európát egyenrangú partnernek. Mindez szerinte alátámasztja, hogy az unió geopolitikai gyengesége elsősorban belső bénultságából fakad.



A volt EKB-elnök úgy vélte, az EU jövője az összefogás elmélyítésében rejlik. Nemzeti szuverenitásba való visszahúzódás helyett közös adósságkibocsátást sürgetett a védelmi, infrastrukturális és innovációs kiadások finanszírozására, valamint a belső kereskedelmi korlátok felszámolását. Bár ez a javaslat heves vitákat vált ki a tagállamok között – a gazdagabb országok attól tartanak, hogy fegyelmezetlenebb partnereik pénzügyeit is nekik kell majd fedezniük –, Draghi szerint a tét Európa geopolitikai jövője.



Nemzetközi szervezetek, köztük a Nemzetközi Valutaalap, szintén arra figyelmeztettek, hogy a szükséges reformok nélkül az EU gazdasági stagnációval nézhet szembe. Draghi szavai így egyszerre jelentenek kritikát és figyelmeztetést: ha az unió nem képes megerősíteni politikai és gazdasági kohézióját, akkor nagyhatalmi környezetében továbbra is mások akaratának lesz kiszolgáltatva.