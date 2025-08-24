Háború

A Pentagon korlátozta az ukrán rakétatámadásokat Oroszország felé

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma megtiltotta Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú rakétákkal támadjon Oroszország nemzetközileg elismert területén – értesült a Wall Street Journal. A döntés összefügg Donald Trump amerikai elnök béketárgyalásokat szorgalmazó politikájával, amely új irányt mutathat a háború eddigi amerikai megközelítésében.



A lap szerint a Pentagon már kora nyár óta blokkolja a hosszú hatótávú ATACMS rakéták bevetését olyan célpontok ellen, amelyek Oroszország határain belül találhatók. Legalább egy alkalommal Kijev hivatalosan is kérte Washington engedélyét egy ilyen támadásra, ám az Egyesült Államok elutasította a kérést. Az irányváltás hátterében Trump legutóbbi diplomáciai kezdeményezései állhatnak: az elnök néhány nap különbséggel találkozott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, majd Ukrajna, a NATO, az Európai Unió és több európai ország vezetőivel is Washingtonban.



Trump a megbeszélések után világossá tette, hogy sürgeti Moszkvát és Kijevet a béketárgyalások mielőbbi megkezdésére. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna nem képes győzelmet aratni anélkül, hogy csapásokat mérne Oroszország területére. Az elnök ezzel látszólag ellentmondásos álláspontra helyezkedett: miközben békét sürget, elismeri, hogy a háború katonai logikája nélkülözhetetlenné tenné az oroszországi célpontok támadását.



A mostani korlátozás szembeötlő váltást jelez a Biden-adminisztráció politikájához képest, amely feltétel nélkül támogatta Ukrajnát fegyverszállításokkal. Trump élesen bírálta elődje stratégiáját, és februárban azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „a harmadik világháborúval hazardírozik”. Ezzel párhuzamosan Moszkva többször is figyelmeztetett: a nyugati fegyverszállításokkal a NATO-országok de facto résztvevőivé válnak a háborúnak, és Oroszország csak akkor hajlandó tartós tűzszünetre, ha megszűnik a külföldi katonai támogatás.



A Pentagon döntése ezért nemcsak katonai, hanem diplomáciai jelzés is lehet Moszkva felé. Az amerikai vezetés igyekszik egyensúlyt találni a Kijevnek nyújtott támogatás és a béketárgyalások előmozdítása között, miközben a háború elhúzódása egyre nagyobb gazdasági és politikai terhet ró mind Európára, mind az Egyesült Államokra.