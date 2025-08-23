USA
Az amerikai kormány több tíz millió külföldi vízumát vizsgálja felül
Az Egyesült Államok kormánya azonnali hatállyal leállította a dolgozói vízumok kiadását teherautó-sofőrök számára, és pénteken több tíz millió külföldi vízumának felülvizsgálatát is elindította.2025.08.23 18:54MTI
Marco Rubio külügyminiszter intézkedése a kamionsofőrök számára kiadott munkavállalási vízumok leállításáról azt követte, hogy Floridában három ember vesztette életét, mert egy illegálisan az országban tartózkodó hivatásos járművezető a közlekedési szabályokat megszegve balesetet okozott, amikor teherautójával az autópályán próbált megfordulni.
A tragédia nagy nyilvánosságot kapott, mert az indiai származású sofőr annak ellenére jutott teherautó-vezetői jogosítványhoz Kaliforniában, hogy illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. A balesetet követően indult vizsgálat során pedig kiderült, hogy a férfi korlátozottan beszélt angolul, és több közlekedési tábla jelentésével nem volt tisztában.
Az amerikai külügyminisztérium szóvivője pénteken megerősítette, hogy a bevándorlási hatóságok folyamatosan vizsgálják felül 55 millió, az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi vízumát, és, akinél a szabályok megsértését találják, az ellen kitoloncolási eljárás indulhat.
