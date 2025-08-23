Tragédia
New York államban többen meghaltak egy kamion és egy turistabusz balesetében
A Niagara-vízeséstől tartottak New York városába.2025.08.23 15:49MTI
New York államban többen meghaltak, amikor balesetet szenvedett egy turistákat szállító busz pénteken.
Az első rendőrségi közlések szerint legkevesebb három ember veszítette életét és több tucatnyian kerültek kórházba.
Az Erie Megye egészségügyi központja által kiadott tájékoztatás alapján 24 embert vittek kórházba, többek műtétre szorultak, illetve intenzív ápolásra.
A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből.
A turisták a New York állam északi részén fekvő Niagara-vízeséstől tartottak New York városába.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:10 Parajd - Ismét látogatható a bányakatasztrófa miatt két hónapja bezárt wellness-központ
- 18:54 Az amerikai kormány több tíz millió külföldi vízumát vizsgálja felül
- 17:53 A szerb elnök nyilvános vitára hívta a kormányellenes tüntetőket
- 16:51 Jeffrey Epstein nem lett öngyilkos
- 15:49 New York államban többen meghaltak egy kamion és egy turistabusz balesetében
- 14:36 Halálos áldozatokat szedett Romániában a vihar
- 13:34 Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06