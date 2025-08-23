Tragédia

New York államban többen meghaltak egy kamion és egy turistabusz balesetében

A Niagara-vízeséstől tartottak New York városába.

2025.08.23 15:49MTI
New York államban többen meghaltak, amikor balesetet szenvedett egy turistákat szállító busz pénteken.

Az első rendőrségi közlések szerint legkevesebb három ember veszítette életét és több tucatnyian kerültek kórházba.

Az Erie Megye egészségügyi központja által kiadott tájékoztatás alapján 24 embert vittek kórházba, többek műtétre szorultak, illetve intenzív ápolásra.

A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből.

A turisták a New York állam északi részén fekvő Niagara-vízeséstől tartottak New York városába.

