Háború
Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának
Az Európai Unió 4,05 milliárd eurót utalt át pénteken Ukrajnának.2025.08.22 20:33MTI
Az Európai Bizottság közlése szerint a támogatásból 3,05 milliárd eurót a 2024-ben elindított úgynevezett Ukrajna Eszköz keretéből, 1 milliárd eurót pedig a brüsszeli testület rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási programjából (MFA) fizetnek ki.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy az EU szolidaritása töretlen.
"Ez a több mint 4 milliárd eurós kifizetés bizonyítja elkötelezettségünket Ukrajna jövője, szuverenitása és demokráciája mellett. Mert amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb" - fogalmazott a német politikus.
Az Ukrajna Eszköz negyedik kifizetése révén az uniós támogatás összege már 22,7 milliárd eurót tesz ki, ami közel 60 százaléka a 2027-ig rendelkezésre álló forrásnak. A mostani részlet jóváhagyását az tette lehetővé, hogy Kijev teljesítette a reformfeltételek egy sorát, köztük a közigazgatás, a digitális szektor, az agrár-élelmiszeripar és a nyersanyag-gazdálkodás területén.
Az unió ezen felül 1 milliárd eurót folyósított a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás hetedik részleteként, amely az EU hozzájárulása a G7-ek által kezdeményezett hitelprogramhoz. E forrásokat - az uniós tájékoztatás szerint - az orosz jegybank befagyasztott vagyonából származó hozamokból nyújtják.
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió és tagállamai Oroszország 2022 februári inváziója óta összesen mintegy 169 milliárd euró humanitárius, pénzügyi és katonai segítséget mozgósítottak Ukrajna támogatására.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:07 Kajak-kenu vb - Csikós és Csizmadia arany-, a férfi kajak négyes ezüstérmes
- 20:33 Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának
- 18:31 Az FBI razziát tartott John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó otthonában
- 16:13 Trump berágott a Barátság kőolajvezeték ukrán támadása miatt
- 15:27 Toroczkai - nem Schadl állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem maga a Fidesz
- 14:10 Az olasz sajtó közzétette az Északi Áramlat szabotázs gyanúsítottjának fotóját
- 12:44 Ukrajna újabb támadást indított az EU-ba vezető kulcsfontosságú csővezeték ellen
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06