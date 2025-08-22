Az FBI razziát tartott John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó otthonában

Botrány

Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóirodája pénteken házkutatást tartott John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó otthonában és irodájában. A hírek szerint a művelet egy magas szintű vizsgálathoz kapcsolódik, amely titkosított dokumentumok kezelésének ügyében indult. 2025.08.22

Az FBI ügynökei kora reggel jelentek meg Bolton marylandi otthonánál és washingtoni irodájánál, ahol a szemtanúk szerint iratokat és eszközöket pakoltak gépjárművekbe. Videófelvételek is megjelentek az interneten, amelyeken az FBI mellényt viselő emberek láthatók Bolton irodájának előterében, ahol maga a volt tanácsadó is megjelent. A New York Post értesülései szerint a vizsgálat középpontjában az áll, hogy Bolton birtokában maradhattak-e olyan titkosított anyagok, amelyek kapcsolódhatnak 2020-ban megjelent memoárjához, The Room Where It Happened című könyvéhez.



A Donald Trump elnöksége idején 18 hónapig szolgáló Bolton szeptember 2019-ben távozott a posztról, miután éles ellentétek alakultak ki közte és az akkori elnök között. Trump később több alkalommal sértő kifejezésekkel illette egykori tanácsadóját, és egyik legnagyobb hibájának nevezte kinevezését. A mostani házkutatásról az elnök állítása szerint televízióból értesült, és közölte: semmit sem tudott róla előzetesen.



Bolton ellen egyelőre nem emeltek vádat, és nem vették őrizetbe. A volt tanácsadó szóvivője, valamint a Fehér Ház sem kommentálta az eseményeket. A hivatalos álláspont hiányában az amerikai igazságügyi minisztérium vezetői online üzenetekben reagáltak. Pam Bondi főügyész a közösségi médiában azt írta: „Amerika biztonsága nem képezheti alku tárgyát. Az igazságot érvényre kell juttatni.” Kash Patel, az FBI igazgatója szintén üzent, hangsúlyozva, hogy „senki sem áll a törvény felett”, míg helyettese, Dan Bongino korrupcióellenes fellépésről beszélt.



A fejlemények újabb fejezetet jelentenek Bolton és Trump feszült viszonyában. Az év elején, ismét hivatalba lépésekor Trump megvonta több mint negyven volt hírszerzési tiszt biztonsági engedélyét, köztük Boltonét is, valamint elvette tőle a biztonsági kíséretet. A mostani vizsgálat így nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is komoly következményekkel járhat az Egyesült Államok külpolitikai vitáinak egyik legismertebb alakjára nézve.