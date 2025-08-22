Háború

Trump berágott a Barátság kőolajvezeték ukrán támadása miatt

Az Egyesült Államok elnöke élesen bírálta Ukrajnát a magyar és szlovák energiaellátást is veszélyeztető támadások miatt. A Barátság kőolajvezeték elleni akciók újabb súlyos feszültséget okoznak Budapest és Kijev viszonyában, miközben az ügy immár Washington figyelmét is magára vonta.

Donald Trump amerikai elnök levélben fejezte ki haragját a magyar kormányfőnek az ukrán csapások miatt, amelyek az elmúlt hetekben legalább háromszor érték a Barátság vezetéket. A több mint négyezer kilométer hosszú infrastruktúra kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásában, így a támadások közvetlenül érintik a két ország energia-biztonságát. A magyar miniszterelnök Trumpnak írt levelében úgy fogalmazott, hogy Budapest támogatja Ukrajnát villamos energiával és üzemanyaggal, ennek ellenére Kijev a létfontosságú vezetékeket támadja, ami “nagyon barátságtalan lépés”. Az amerikai elnök saját kezűleg válaszolt, jelezve: “nagyon dühös” a történtek miatt, és arra kérte Orbán Viktort, hogy erről Szlovákiát is tájékoztassa.



A magyar kormány hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték nélkül az ország kőolaj-ellátása nem biztosítható. Orbán Balázs politikai igazgató nyilatkozata szerint Magyarország nem engedheti meg, hogy energia-biztonságát veszélybe sodorják. A támadások miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szlovák kollégájával közösen szólította fel Brüsszelt, hogy lépjen fel Kijevvel szemben, és akadályozza meg az újabb csapásokat. Szijjártó szerint Ukrajna ezekkel az akciókkal nem Oroszországot, hanem elsősorban Magyarországot és Szlovákiát sújtja, ezért az Európai Bizottságnak végre a tagállamok érdekeit kellene képviselnie.



Miközben Budapest és Pozsony nyomást gyakorol az uniós intézményekre, Moszkva is elítélte az ukrán támadásokat, amelyek szerintük újabb bizonyítékai annak, hogy Kijev “nem ismer határokat rosszindulatú tevékenységeiben”. A legutóbbi támadás során megsérült szakasz szlovák közlések szerint várhatóan hétfőre helyreáll.



A Barátság vezeték körüli konfliktus az ukrán–magyar kapcsolatok évek óta tartó feszültségét mélyíti tovább. Budapest vonakodása az oroszellenes szankciók támogatásától és a kárpátaljai magyar kisebbség jogai körüli viták már eddig is súlyosan terhelték a kétoldalú viszonyt, most azonban a helyzet közvetlenül Magyarország és Szlovákia energiaellátását érinti, és immár Washington reakcióját is kiváltotta.