Háború
Az olasz sajtó közzétette az Északi Áramlat szabotázs gyanúsítottjának fotóját
Olaszországban őrizetbe vették a Északi Áramlat-szabotázs gyanúsítottját, az ukrán Kuznyecovot - geopolitikai viharfelhők a háttérben.2025.08.22 14:10ma.hu
Az olasz sajtó fotót közölt a 2022-es Nord Stream-gázvezetékrobbantások gyanúsítottjáról, a 49 éves ukrán állampolgárról, Szergej Kuznyecovról, akit a hét végén fogtak el Rimini közelében. A férfi a vád szerint kulcsszerepet játszott az európai energiabiztonságot alapjaiban megrázó akcióban, amelynek hátterében máig éles nemzetközi viták zajlanak.
Az olasz lapok, köztük a La Stampa és az Open Online, egy fényképet tettek közzé a gyanúsítottról, amely feltehetően rendőrségi fantomkép vagy hivatalos azonosító dokumentumból származik. A német ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vett Kuznyecovot azzal gyanúsítják, hogy egy búvárcsoport irányításával helyezett el robbanószerkezeteket a Bornholm szigete közelében fekvő vezetékeknél. A művelethez egy, a németországi Rostockból bérelt vitorlást használtak, hamis iratokkal.
A nyomozás szerint a férfi Serhii Kulinic néven utazott Olaszországba családjával, egy Booking.com-on keresztül foglalt turisztikai program keretében. A hatóságok az Interpol adatbázisában futott névegyezés alapján azonosították, majd letartóztatásakor telefonokat, számítógépeket és hitelkártyákat is lefoglaltak. A gyanúsított a német jog alapján súlyos vádpontokkal néz szembe: robbantásos cselekmény, alkotmányellenes szabotázs és létfontosságú infrastruktúra megsemmisítése, amelyek akár 15 éves börtönbüntetést is vonhatnak maguk után. A bolognai fellebbviteli bíróság dönt hamarosan a kiadatásáról, ugyanakkor az olasz ügyészség külön eljárást is indított ellene egy februári incidens miatt, amely során egy Savona partjainál horgonyzó, máltai zászló alatt hajózó tankert ért támadás.
Sabotaggio Nord Stream, chi è il capo del commando arrestato in vacanza a Rimini https://t.co/RqdG19Dl6q— La Stampa (@LaStampa) August 21, 2025
Az Északi áramlat (Nord Stream) 1 és 2 vezetékeit ért támadások következményei messze túlmutattak a közvetlen gazdasági károkon. A vezetékek megrongálása az európai energiabiztonság elleni támadásként értékelődött, és az ukrajnai háború miatti gazdasági és politikai feszültségek szimbólumává vált. A gyanúsítás és az újabb bizonyítékok ugyanakkor továbbra sem oszlatták el a kételyeket a háttérben álló erők kilétéről.
Washington már 2022 elején nyíltan fenyegette a vezetéket. Joe Biden amerikai elnök akkor kijelentette: ha Oroszország háborút indít Ukrajna ellen, a Nord Stream-nek „vége lesz”. Egy évvel később Seymour Hersh Pulitzer-díjas újságíró robbantotta ki az újabb vitát, amikor azt állította, hogy amerikai haditengerészeti búvárok NATO-gyakorlat leple alatt helyezték el a robbanótölteteket. A Fehér Ház ezt „teljes fikciónak” nevezte.
Az ügyet tovább bonyolítják a független vizsgálatok és a geopolitikai állásfoglalások. Erik Andersson svéd mérnök, aki az egyetlen civil igazságügyi vizsgálatot vezette a helyszínen, úgy nyilatkozott, hogy a támadás célja szélesebb körű stratégiai szándékot tükrözhetett: Oroszország gazdasági leválasztását Európáról. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter eközben nevetségesnek nevezte azt a feltételezést, hogy egy kis csoport búvár önállóan hajthatta volna végre a műveletet.
A Nord Stream-ügy tehát továbbra is az egyik legérzékenyebb geopolitikai vitapont marad, amelyben a jogi felelősség kérdése mellett a nagyhatalmi játszmák, az energiaellátás biztonsága és az ukrajnai háború globális következményei is összefonódnak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 15:27 Toroczkai - nem Schadl állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem maga a Fidesz
- 14:10 Az olasz sajtó közzétette az Északi Áramlat szabotázs gyanúsítottjának fotóját
- 12:44 Ukrajna újabb támadást indított az EU-ba vezető kulcsfontosságú csővezeték ellen
- 10:36 A táplálékkiegészítő, amit mindenhol betiltanak - Mit kell tudni a kratomról?
- 8:16 Fegyveres lövöldöző miatt gigapánik egy amerikai egyetemen
- 6:09 Hatalmas földrengés az óceán legveszélyesebb átjárójában
- 18:51 Külföldről akarja férfiak millióit a hadseregébe toborozni Ukrajna
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06