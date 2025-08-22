Erőszak

Fegyveres lövöldöző miatt gigapánik egy amerikai egyetemen

Egy hamis fegyveres lövöldözőről szóló bejelentés elegendő volt ahhoz, hogy órákra megbénítsa a philadelphiai agglomerációban található Villanova Egyetem életét. A csütörtöki incidens ismét rávilágít arra, milyen súlyos társadalmi és biztonsági következményekkel járhatnak a szándékos rémhírek terjesztései az Egyesült Államokban.



A rendőrség délután kapta a bejelentést arról, hogy a katolikus fenntartású egyetem területén fegyveres lövöldöző tartózkodik. Azonnal elrendelték a szükséges protokollt: a diákokat és az oktatókat felszólították, hogy zárják be vagy barikádozzák el az ajtókat, míg a környező lakosságot arra kérték, hogy ne hagyják el otthonaikat. A helyszínre érkező SWAT-csapatok és rendőrök épületről épületre vizsgálták át a campus területét a fegyveres lövöldöző után, miközben a közösségi médiában terjedő videókon pánikolva menekülő diákok és szorosan lezárt helyiségek képei terjedtek.

It's orientation day at Villanova.



Now, SWAT is clearing campus buildings and students are sheltering in place after an active shooter alert.



Video via @6abc pic.twitter.com/NRrkrPxRaw — Jay O'Brien (@jayobtv) August 21, 2025

Az akció végül néhány óra alatt lezárult: sem fegyvert, sem lövöldözőt nem találtak. Peter Donohue, az egyetem elnöke közleményében a történteket „kegyetlen átverésnek” nevezte , kiemelve, hogy nem történt sérülés, és semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy valódi fegyveres lövöldöző fenyegetése állt volna fenn.



Az eset jól illusztrálja, milyen sebezhető a közbiztonsági rendszer a hamis riasztásokkal szemben. Az Egyesült Államokban az elmúlt években megszaporodtak az úgynevezett „swatting” esetek, amikor ismeretlenek hamis bejelentésekkel idéznek elő fegyveres rendőri beavatkozást. Ezek a cselekmények nemcsak erőforrásokat vonnak el a valódi bűncselekmények felderítésétől, hanem valós veszélyhelyzetet is teremthetnek a pánikba esett lakosság körében. A villanovai hamis fegyveres lövöldözős incidens ennek újabb példája, és várhatóan ismét napirendre kerül a hamis riasztások szigorúbb büntetőjogi kezelése.

Ah nothing more American than an active shooter during first week of school....scene at Villanova today during first year student mass pic.twitter.com/TkNXwPYGVx — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) August 21, 2025