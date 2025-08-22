Erőszak
Fegyveres lövöldöző miatt gigapánik egy amerikai egyetemen
Fegyveres lövöldöző miatt SWAT-egységek és rendőri készültség mellett diákok ezrei próbálták kétségbeesetten elbarikádozni magukat egy amerikai egyetemen.2025.08.22 08:16ma.hu
Egy hamis fegyveres lövöldözőről szóló bejelentés elegendő volt ahhoz, hogy órákra megbénítsa a philadelphiai agglomerációban található Villanova Egyetem életét. A csütörtöki incidens ismét rávilágít arra, milyen súlyos társadalmi és biztonsági következményekkel járhatnak a szándékos rémhírek terjesztései az Egyesült Államokban.
A rendőrség délután kapta a bejelentést arról, hogy a katolikus fenntartású egyetem területén fegyveres lövöldöző tartózkodik. Azonnal elrendelték a szükséges protokollt: a diákokat és az oktatókat felszólították, hogy zárják be vagy barikádozzák el az ajtókat, míg a környező lakosságot arra kérték, hogy ne hagyják el otthonaikat. A helyszínre érkező SWAT-csapatok és rendőrök épületről épületre vizsgálták át a campus területét a fegyveres lövöldöző után, miközben a közösségi médiában terjedő videókon pánikolva menekülő diákok és szorosan lezárt helyiségek képei terjedtek.
It's orientation day at Villanova.— Jay O'Brien (@jayobtv) August 21, 2025
Now, SWAT is clearing campus buildings and students are sheltering in place after an active shooter alert.
Video via @6abc pic.twitter.com/NRrkrPxRaw
Az akció végül néhány óra alatt lezárult: sem fegyvert, sem lövöldözőt nem találtak. Peter Donohue, az egyetem elnöke közleményében a történteket „kegyetlen átverésnek” nevezte , kiemelve, hogy nem történt sérülés, és semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy valódi fegyveres lövöldöző fenyegetése állt volna fenn.
Az eset jól illusztrálja, milyen sebezhető a közbiztonsági rendszer a hamis riasztásokkal szemben. Az Egyesült Államokban az elmúlt években megszaporodtak az úgynevezett „swatting” esetek, amikor ismeretlenek hamis bejelentésekkel idéznek elő fegyveres rendőri beavatkozást. Ezek a cselekmények nemcsak erőforrásokat vonnak el a valódi bűncselekmények felderítésétől, hanem valós veszélyhelyzetet is teremthetnek a pánikba esett lakosság körében. A villanovai hamis fegyveres lövöldözős incidens ennek újabb példája, és várhatóan ismét napirendre kerül a hamis riasztások szigorúbb büntetőjogi kezelése.
Ah nothing more American than an active shooter during first week of school....scene at Villanova today during first year student mass pic.twitter.com/TkNXwPYGVx— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) August 21, 2025
