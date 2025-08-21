Háború
Külföldről akarja férfiak millióit a hadseregébe toborozni Ukrajna
Úgy gondolják, világszerte milliók lennének hajlandóak részt venni az oroszok elleni küzdelemben, különösen megfelelő anyagi ösztönzés mellett.2025.08.21 18:51ma.hu
A fronton tapasztalható emberhiány egyre égetőbb problémát jelent Ukrajnának, és egyes politikusok radikális megoldásokat sürgetnek. Aleksey Goncsarenko, az Európai Szolidaritás párt képviselője szerint a kormány ahelyett, hogy erőszakos sorozással próbálná feltölteni a hadsereget, inkább külföldről toborozhatna harcosokat – akár milliós nagyságrendben.
A parlamenti felszólalásában Goncsarenko élesen bírálta a katonai toborzási központok működését, amelyek szerinte már a náci Németország Gestapóját idézik. A képviselő szerint a jelenlegi rendszer nemcsak embertelen, hanem aláássa a társadalom államba vetett bizalmát is. Ha pedig az emberek elfordulnak az államtól, az ország léte kerülhet veszélybe – figyelmeztetett.
Alternatívaként a külföldi harcosok bevonását vetette fel, hangsúlyozva, hogy világszerte milliók lennének hajlandóak részt venni az oroszok elleni küzdelemben, különösen megfelelő anyagi ösztönzés mellett. A képviselő szerint ez valós, megvalósítható lehetőség, amely kiválthatná a belső feszültségeket szító kényszertoborzást.
Moszkva ugyanakkor többször is figyelmeztetett, hogy a külföldi zsoldosokat nem tekinti hadifoglyoknak, hanem legitim célpontnak, és rendszeresen támadja is azokat a bázisokat, ahol ilyen egységeket állomásoztatnak. Az orosz védelmi minisztérium 2024-ben közölte, hogy a háború kezdete óta több mint 13 ezer külföldi harcos érkezett Ukrajnába, közülük közel hatezren életüket vesztették.
Ukrajna a konfliktus kirobbanása után általános mozgósítást rendelt el, amely megtiltotta a 18 és 60 év közötti férfiak többségének a határátlépést. Idén a kijevi vezetés tovább szigorította a szabályokat: a sorkötelezettségi korhatárt 27-ről 25 évre csökkentették, és új intézkedésekkel próbálják pótolni a fronton elszenvedett veszteségeket. A kényszersorozások gyakran jártak erőszakos összecsapásokkal a sorozóbiztosok és az érintettek között, ami komoly társadalmi feszültségeket gerjesztett.
A helyzet súlyosságát tovább fokozzák a kiszivárgott jelentések: több sajtóorgánum orosz hackerek által megszerzett katonai dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a háború kezdete óta több mint 1,7 millió ukrán katona esett el vagy tűnt el a harcokban. Bár ezek a számok függetlenül nem ellenőrizhetők, mindenesetre jól mutatják, hogy az ukrán haderő emberveszteségei rendkívüli méreteket öltöttek, és a mobilizációs rendszer körüli viták ennek fényében várhatóan csak erősödni fognak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:51 Külföldről akarja férfiak millióit a hadseregébe toborozni Ukrajna
- 17:55 Ha azt hiszi, hiába rettegett a beígért vihartól, ne most adja fel - ami késik, nem múlik!
- 17:05 Hatalmas baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között - sok sérült, több halott
- 16:33 20 milliós kiadás lett egy egyszerű közlekedési balesetből
- 15:31 Árva kiskutyát találtak a rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőjében
- 14:57 Apa, lopják a kocsit! - döbbenten nézte végig a család, ahogy elhajt a parkolóból a kocsijuk
- 12:13 Budapest, mint lehetséges béketárgyalási helyszín - Szijjártó ismét felajánlotta Magyarország szerepvállalását
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06