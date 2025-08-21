Háború

Külföldről akarja férfiak millióit a hadseregébe toborozni Ukrajna

A fronton tapasztalható emberhiány egyre égetőbb problémát jelent Ukrajnának, és egyes politikusok radikális megoldásokat sürgetnek. Aleksey Goncsarenko, az Európai Szolidaritás párt képviselője szerint a kormány ahelyett, hogy erőszakos sorozással próbálná feltölteni a hadsereget, inkább külföldről toborozhatna harcosokat – akár milliós nagyságrendben.



A parlamenti felszólalásában Goncsarenko élesen bírálta a katonai toborzási központok működését, amelyek szerinte már a náci Németország Gestapóját idézik. A képviselő szerint a jelenlegi rendszer nemcsak embertelen, hanem aláássa a társadalom államba vetett bizalmát is. Ha pedig az emberek elfordulnak az államtól, az ország léte kerülhet veszélybe – figyelmeztetett.



Alternatívaként a külföldi harcosok bevonását vetette fel, hangsúlyozva, hogy világszerte milliók lennének hajlandóak részt venni az oroszok elleni küzdelemben, különösen megfelelő anyagi ösztönzés mellett. A képviselő szerint ez valós, megvalósítható lehetőség, amely kiválthatná a belső feszültségeket szító kényszertoborzást.



Moszkva ugyanakkor többször is figyelmeztetett, hogy a külföldi zsoldosokat nem tekinti hadifoglyoknak, hanem legitim célpontnak, és rendszeresen támadja is azokat a bázisokat, ahol ilyen egységeket állomásoztatnak. Az orosz védelmi minisztérium 2024-ben közölte, hogy a háború kezdete óta több mint 13 ezer külföldi harcos érkezett Ukrajnába, közülük közel hatezren életüket vesztették.



Ukrajna a konfliktus kirobbanása után általános mozgósítást rendelt el, amely megtiltotta a 18 és 60 év közötti férfiak többségének a határátlépést. Idén a kijevi vezetés tovább szigorította a szabályokat: a sorkötelezettségi korhatárt 27-ről 25 évre csökkentették, és új intézkedésekkel próbálják pótolni a fronton elszenvedett veszteségeket. A kényszersorozások gyakran jártak erőszakos összecsapásokkal a sorozóbiztosok és az érintettek között, ami komoly társadalmi feszültségeket gerjesztett.



A helyzet súlyosságát tovább fokozzák a kiszivárgott jelentések: több sajtóorgánum orosz hackerek által megszerzett katonai dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a háború kezdete óta több mint 1,7 millió ukrán katona esett el vagy tűnt el a harcokban. Bár ezek a számok függetlenül nem ellenőrizhetők, mindenesetre jól mutatják, hogy az ukrán haderő emberveszteségei rendkívüli méreteket öltöttek, és a mobilizációs rendszer körüli viták ennek fényében várhatóan csak erősödni fognak.