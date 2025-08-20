Augusztus 20.

Rubio - az USA továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen - írta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.



Az amerikai külügyminisztérium honlapján megjelent közleményben Marco Rubio az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált a magyar népnek a nemzeti ünnep alkalmából.



Ez a nap fontos alkalom arra, hogy megünnepeljük Magyarország kitartó lelkületét, mély kulturális gyökereit, valamint a szabadság és a jólét iránti rendíthetetlen elkötelezettségét - fogalmazott az amerikai külügyminiszter.



Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen. Hozzátette: hisznek abban, hogy közös jövőnk alapját azok az időtálló elvek adják, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és amelyek ma is meghatározzák a nemzeteink közötti kapcsolatokat.



E napon megerősítjük közös felelősségünket e közös értékek védelmében, a maradandó értékek megőrzésében és egy olyan együttműködés építésében, amelyet bátorság, őszinteség és józan ész vezérel.



Bárcsak a két ország közötti tartós barátság inspirációt adna minden patriótának, hogy kiálljon a szabadság védelmében - fogalmazott Marco Rubio.