Augusztus 20.
Rubio - az USA továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal
Marco Rubio az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált a magyar népnek a nemzeti ünnep alkalmából.2025.08.20 18:39MTI
Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen - írta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.
Az amerikai külügyminisztérium honlapján megjelent közleményben Marco Rubio az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált a magyar népnek a nemzeti ünnep alkalmából.
Ez a nap fontos alkalom arra, hogy megünnepeljük Magyarország kitartó lelkületét, mély kulturális gyökereit, valamint a szabadság és a jólét iránti rendíthetetlen elkötelezettségét - fogalmazott az amerikai külügyminiszter.
Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen. Hozzátette: hisznek abban, hogy közös jövőnk alapját azok az időtálló elvek adják, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és amelyek ma is meghatározzák a nemzeteink közötti kapcsolatokat.
E napon megerősítjük közös felelősségünket e közös értékek védelmében, a maradandó értékek megőrzésében és egy olyan együttműködés építésében, amelyet bátorság, őszinteség és józan ész vezérel.
Bárcsak a két ország közötti tartós barátság inspirációt adna minden patriótának, hogy kiálljon a szabadság védelmében - fogalmazott Marco Rubio.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:49 Ismét megfenyegette a lúgos orvos áldozatát a zaklató
- 20:42 Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rendet
- 18:39 Rubio - az USA továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal
- 16:38 Maradt a 2 százalékos infláció az euróövezetben júliusban
- 14:37 Önkormányzat: szennyvíz-jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél
- 12:59 Trump Orbánt győzködte Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében
- 10:29 Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06