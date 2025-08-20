Háború
Trump Orbánt győzködte Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke augusztus 18-án felhívta Orbán Viktort, miután megbeszéléseket folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, hogy megvitassák, miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásait - állítják az ügyhöz közel álló források.2025.08.20 12:59ma.hu
Donald Trump amerikai elnök augusztus 18-án telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, miután Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel tárgyalt az orosz–ukrán háború rendezésének lehetőségeiről. Az egyeztetés középpontjában az állt, hogy a magyar kormányfő blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak elindítását.
A megbeszélések során a Fehér Házban összegyűlt európai vezetők arra kérték Trumpot, hogy használja fel Orbánnal ápolt szoros kapcsolatát, és próbálja meggyőzni a magyar miniszterelnököt álláspontja megváltoztatásáról. Az Egyesült Államok és európai szövetségesei szerint Ukrajna EU-integrációja kulcseleme lehet egy olyan biztonsági garanciarendszernek, amely hosszabb távon visszatarthatná Oroszországot további területi agressziótól egy esetleges fegyverszünet után.
Trump a beszélgetésről azt követően számolt be, hogy megerősítette szándékát egy új, vezetői szintű orosz–ukrán csúcstalálkozó megszervezésére, amelyet egy háromoldalú egyeztetés követne, az Egyesült Államok részvételével. Bár a találkozó időpontja és helyszíne továbbra sem ismert, Magyarország jelezte érdeklődését a következő forduló házigazdai szerepe iránt.
Orbán Viktor hivatalosan nem erősítette meg a telefonhívást, ám másnap a közösségi médiában világossá tette álláspontját. „Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát, ezért a tagság és a garanciák összekapcsolása felesleges és veszélyes” – írta. Ez a kijelentés egyértelműen jelezte, hogy Budapest továbbra sem kíván engedni a kérdésben.
Az amerikai és európai vezetők diplomáciai erőfeszítései mindazonáltal azt mutatják, hogy a békefolyamat előmozdításában egyre fontosabb szerepet játszik az ukrán EU-tagság perspektívája. Ugyanakkor Orbán Viktor pozíciója változatlanul kihívást jelent az uniós egység számára, mivel Magyarország rendre Moszkvának kedvező álláspontot képvisel, akadályozva a szankciók bővítését és a kijevi kormány támogatását.
