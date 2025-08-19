Háború

Trump arra kérte Zelenszkijt, mutasson már némi rugalmasságot

Donald Trump amerikai elnök ismételten sürgette az orosz–ukrán béketárgyalások előmozdítását, és arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy a kompromisszum érdekében mutasson nagyobb rugalmasságot. Az üzenet a washingtoni találkozót követően hangzott el, amelyen Zelenszkij mellett több európai vezető, valamint a NATO és az Európai Bizottság vezetői is részt vettek. A megbeszélések középpontjában a Moszkvával kötendő lehetséges békemegállapodás feltételei álltak.



Trump az elmúlt héten Alaszka fővárosában, Anchorage-ban tárgyalt először újra személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd az egyeztetést „meleg hangvételűnek” nevezte, míg Putyin „őszintének és érdeminek” minősítette a találkozót. A washingtoni konzultációk után az amerikai elnök telefonon is beszélt az orosz vezetővel, ahol negyven percen keresztül tekintették át a békefolyamat további lehetőségeit. Moszkva jelezte, hogy kész folytatni a párbeszédet, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy egy tartós megállapodásnak kezelnie kell az orosz biztonsági igényeket, valamint el kell ismernie a már kialakult területi realitásokat, beleértve a Krím és a 2022-ben Oroszországhoz csatlakozott négy ukrajnai régió státuszát.



A Fox Newsnak adott interjújában Trump hangsúlyozta, hogy politikai pályafutása során már „hét háborút sikerült rendeznie”, de az orosz–ukrán konfliktust a legnehezebbnek nevezte. Ugyanakkor bizakodóan nyilatkozott, és jelezte, hogy kész megszervezni egy közvetlen találkozót Putyin és Zelenszkij között. Szavai szerint „észszerű esély mutatkozik a háború befejezésére”, ha létrejön ez a háromoldalú egyeztetés.



Zelenszkij ugyanakkor komoly politikai nyomás alatt áll: miközben nyugati szövetségesei egyre erőteljesebben sürgetik a békefolyamat felgyorsítását, az ukrán közvélemény számára továbbra is rendkívül kényes kérdés bármiféle kompromisszum a területi veszteségek elfogadását illetően.