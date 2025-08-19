Háború
Trump arra kérte Zelenszkijt, mutasson már némi rugalmasságot
Az amerikai elnök a Moszkva és Kijev közötti konfliktus lezárására irányuló kísérlet élén áll.2025.08.19 18:08ma.hu
Donald Trump amerikai elnök ismételten sürgette az orosz–ukrán béketárgyalások előmozdítását, és arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy a kompromisszum érdekében mutasson nagyobb rugalmasságot. Az üzenet a washingtoni találkozót követően hangzott el, amelyen Zelenszkij mellett több európai vezető, valamint a NATO és az Európai Bizottság vezetői is részt vettek. A megbeszélések középpontjában a Moszkvával kötendő lehetséges békemegállapodás feltételei álltak.
Trump az elmúlt héten Alaszka fővárosában, Anchorage-ban tárgyalt először újra személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd az egyeztetést „meleg hangvételűnek” nevezte, míg Putyin „őszintének és érdeminek” minősítette a találkozót. A washingtoni konzultációk után az amerikai elnök telefonon is beszélt az orosz vezetővel, ahol negyven percen keresztül tekintették át a békefolyamat további lehetőségeit. Moszkva jelezte, hogy kész folytatni a párbeszédet, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy egy tartós megállapodásnak kezelnie kell az orosz biztonsági igényeket, valamint el kell ismernie a már kialakult területi realitásokat, beleértve a Krím és a 2022-ben Oroszországhoz csatlakozott négy ukrajnai régió státuszát.
A Fox Newsnak adott interjújában Trump hangsúlyozta, hogy politikai pályafutása során már „hét háborút sikerült rendeznie”, de az orosz–ukrán konfliktust a legnehezebbnek nevezte. Ugyanakkor bizakodóan nyilatkozott, és jelezte, hogy kész megszervezni egy közvetlen találkozót Putyin és Zelenszkij között. Szavai szerint „észszerű esély mutatkozik a háború befejezésére”, ha létrejön ez a háromoldalú egyeztetés.
Zelenszkij ugyanakkor komoly politikai nyomás alatt áll: miközben nyugati szövetségesei egyre erőteljesebben sürgetik a békefolyamat felgyorsítását, az ukrán közvélemény számára továbbra is rendkívül kényes kérdés bármiféle kompromisszum a területi veszteségek elfogadását illetően.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:08 Trump arra kérte Zelenszkijt, mutasson már némi rugalmasságot
- 17:52 Macron európai békefenntartókat küldene Ukrajnába - Moszkva háborús veszélyre figyelmeztet
- 16:22 Béke helyett fegyverüzletet kötöttek a Washingtonban járt EU-vezetők?
- 15:00 Nem tudták megmenteni Szását, a kistigrist
- 14:13 Trump - a Krím nem kerül vissza Ukrajnához és NATO-tagság sem lesz
- 12:08 A NASA által fejlesztett nyomtatható fém extrán bírja a hőt
- 10:02 Lancelot lovag sírja került elő egy gdanski fagylaltozó alól
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06