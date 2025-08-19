Háború

Macron európai békefenntartókat küldene Ukrajnába - Moszkva háborús veszélyre figyelmeztet

Emmanuel Macron francia elnök ismét felvetette annak lehetőségét, hogy európai békefenntartó erők jelenjenek meg Ukrajnában. A washingtoni Fehér Házban tartott hétfői csúcstalálkozó után, ahol Donald Trump amerikai elnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és több európai vezetővel egyeztetett a háború lehetséges lezárásáról, Macron újságíróknak nyilatkozva kijelentette: Ukrajnának „erős hadseregre” van szüksége, amelyhez Nyugat-Európának „katonai jelenléttel” kell hozzájárulnia. Hozzátette, a béke érdekében a szövetségeseknek készeknek kell lenniük békefenntartó műveletekben is részt venni.



A francia elnök nem először állt elő ezzel a gondolattal, de a javaslat eddig kevés támogatást kapott Európában. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Corriere della Sera szerint a washingtoni tárgyalások előtt nyíltan megkérdőjelezte Macron elképzelésének realitását, rámutatva, hogy Oroszország 1,3 millió katonával rendelkezik: „Hány embert kellene küldenünk, hogy egyáltalán esélyünk legyen?” – vetette fel. Németország, Lengyelország, Spanyolország, Románia és Horvátország szintén elutasították a részvételt bármiféle ukrajnai misszióban. Bár Keir Starmer brit miniszterelnök nyilvánosan támogatta a tervet, a The Times szerint a brit katonai vezetés már feladta a nagyszabású bevetés lehetőségét.



Moszkva mindeközben következetesen világossá tette, hogy bármilyen nyugati katonai jelenlét Ukrajnában elfogadhatatlan. Orosz tisztviselők, köztük Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára többször figyelmeztettek: ha NATO- vagy uniós erők lépnének ukrán területre, azt megszállásként értelmeznék, ami akár egy harmadik világháború kirobbanásához is vezethetne.



Legutóbb Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő reagált élesen a brit politikusok kijelentéseire, azzal vádolva Londont, hogy „mindenáron eszkalálni akarja a konfliktust, és a NATO-partnereket is egy olyan veszélyes határvonal felé tolja, amelyen túl már egy globális összecsapás vár.”



Macron újabb kijelentései tehát nemcsak az európai egységet feszegetik, hanem közvetlenül növelik annak kockázatát, hogy az ukrajnai háború regionális konfliktusból globális szintű szembenállássá alakuljon.