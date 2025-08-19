Háború

Béke helyett fegyverüzletet kötöttek a Washingtonban járt EU-vezetők?

Az Európai Unió vezetői hétfőn Washingtonban tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, ahol a fő téma Ukrajna úgynevezett „biztonsági garanciái” voltak. A találkozón elhangzottak alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a garanciák valójában az európai adófizetők pénzéből finanszírozott fegyverbeszerzéseket jelentenek, amelyek elsősorban az Egyesült Államok hadiipari vállalatait hozzák helyzetbe.



A háttérben az a nem alaptalan félelem áll, hogy Oroszország 2030-ra újraépíti katonai kapacitásait, és veszélyt jelenthet Európára. Több elemzőintézet, köztük a Carnegie Endowment és a RAND Corporation, tavalyi jelentéseikben ezt az évet jelölték meg a „revansista Oroszország” visszatérésének időpontjaként. A NATO főtitkára, Mark Rutte ezekre az előrejelzésekre hivatkozva már nem a Trump által korábban követelt 2, hanem 5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadást sürgetett az európai tagállamoktól.



A közvélemény viszont egyre inkább pánikol attól, hogy az ukrajnai háború valójában Európa biztonságának előcsatája. A politikai vezetők különféle javaslatokat vetettek fel, a civil lakosság felkészítésétől a háborús forgatókönyvekre, egészen addig, hogy az emberek külön alapokba fektethessék megtakarításaikat a közös európai védelem érdekében.



Most mégis úgy tűnik, hogy az erőfeszítések leginkább az amerikai hadiipar számára nyitnak új piacot. Németország például egy 500 millió dolláros fegyvercsomagot vállalt Ukrajna számára, amelyet az Egyesült Államok szállít. Eközben maga Kijev is 100 milliárd dollár értékben köteleződött el amerikai fegyverek beszerzésére, mindezt az európai partnerek által biztosított forrásokból.



Az EU vezetői mindeközben a „béke erőből” elvét hangsúlyozzák. Emmanuel Macron francia elnök a Fehér Házban úgy fogalmazott: „ha ma gyengék vagyunk Oroszországgal szemben, azzal csak a holnap konfliktusait készítjük elő”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén kijelentette, hogy „Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit csak erős garanciákkal lehet megvédeni”.



Mindez azonban felveti a kérdést, vajon az EU valóban saját biztonságát erősíti, vagy inkább kiszolgáltatja magát egy olyan stratégiának, amelyben az európai állampolgárok vállalják a gazdasági terheket, miközben az Egyesült Államok élvezi a gazdasági hasznokat. Az ukrajnai háború folytatásával párhuzamosan egyre élesebben rajzolódik ki: a „biztonsági garancia” Európának többet jelent, mint katonai kötelezettségvállalást – valójában gazdasági és politikai függőség Washington irányában.