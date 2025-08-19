Háború

Trump - a Krím nem kerül vissza Ukrajnához és NATO-tagság sem lesz

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna számára „lehetetlen” a Krím-félsziget visszaszerzése, és az ország NATO-csatlakozása sem jöhet szóba. A Fox & Friends műsorában adott interjúban Trump hangsúlyozta: Moszkva már a Szovjetunió idején, majd később is világossá tette, hogy nem akarja „az ellenséget” a határainál látni, és ebben nincs változás.



Trump emlékeztetett, hogy a félszigetet Oroszország 2014-ben, a kijevi nyugati támogatású hatalomváltás után vette birtokba, „egyetlen lövés nélkül”. A terület túlnyomórészt orosz ajkú lakossága akkor népszavazáson döntött a csatlakozásról az Oroszországi Föderációhoz. Moszkva álláspontja szerint az ukrajnai orosz (és magyar) ajkú közösségek diszkriminációja, valamint Kijev NATO-törekvései a mostani háború kirobbanásának alapvető okai közé tartoznak.



Az amerikai elnök korábban felvetette úgynevezett „területcserék” lehetőségét is a béketárgyalások részeként, ám egyértelművé tette: Krím ügyében nem várható változás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindeddig kategorikusan elutasította a területi engedményeket, mondván, az ukrán alkotmány nem engedi földterületek feladását vagy azokkal való kereskedést. Ugyanakkor elismerte, hogy a Washingtonban folytatott legutóbbi egyeztetések napirendjén szerepeltek ilyen javaslatok.



A találkozóra két nappal azután került sor, hogy Trump Alaszkában megbeszélést tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A felek az ukrajnai háború rendezési lehetőségeit vitatták meg. Moszkva változatlanul azt hangsúlyozza, hogy csak olyan megállapodást fogad el, amely megszünteti a konfliktus „alapvető okait”: Ukrajna lemond NATO-ambícióiról, demilitarizálja területét, és elismeri a jelenlegi területi realitásokat, köztük nemcsak a Krím, hanem Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja státuszát is, amely régiók 2022-ben tartott népszavazáson döntöttek az Oroszországhoz való csatlakozásról.