Háború

Zelenszkij - a washingtoni találkozó volt eddig a legjobb megbeszélés Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „legjobb” egyeztetésként értékelte hétfői találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel, amelyen biztonsági garanciákról és az orosz–ukrán békefolyamatról tárgyaltak.



A megbeszélésre a Fehér Házban került sor, több nyugat-európai vezető részvételével, három nappal azután, hogy Trump Alaszkában négyszemközt találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Bár áttörést nem jelentettek be, a résztvevők a tárgyalásokat fontos lépésnek nevezték a béke felé vezető úton.



„Szeretném megköszönni Trump elnöknek ezt a találkozót. Ez volt a legjobb megbeszélésünk, ami rendkívül fontos” – mondta Zelenszkij a Fehér Ház előtt újságíróknak. Az ukrán államfő arról számolt be, hogy részletes tájékoztatást adott az amerikai tisztviselőknek a fronthelyzetről és az ellenőrzés alatt álló területekről. Hozzátette: fő céljuk egy erős és tartós béke Ukrajna és Európa számára, és jelezte, kész találkozni Putyinnal.



A találkozót megelőző órákban Trump telefonon beszélt az orosz elnökkel, és jelezte, dolgozik egy Putyin–Zelenszkij találkozó megszervezésén, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követhetne. Putyin korábban közölte, hogy kész egyeztetni Zelenszkijjel, amint a békemegállapodás feltételei aláírásra készen állnak.



Moszkva többször hangsúlyozta, hogy a tartós békét támogatja, nem egy ideiglenes fegyverszünetet, és feltételként szabja, hogy Ukrajna mondjon le az Oroszországhoz csatolt területekről, valamint adja fel NATO-csatlakozási törekvéseit. Zelenszkij megerősítette, hogy a washingtoni tárgyalások során felmerült a területek cseréjének lehetősége, ugyanakkor leszögezte, hogy Kijev nem hajlandó önként átadni egyetlen területet sem, és nem fogja elismerni Oroszország új határait.