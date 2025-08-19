Háború

A brit miniszterelnök betanította Zelenszkijt, hogyan viselkedjen Trump társaságában

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke állítólag az ukrán vezető ruhatárának a kiválasztásában is segített.

2025.08.19 06:14ma.hu
Keir Starmer brit miniszterelnök Washingtonban tanácsokkal segítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogyan kerülheti el az újabb konfliktust Donald Trump amerikai elnökkel – számolt be hétfőn az NBC News. Zelenszkij az Egyesült Államokban tárgyalásokat folytat Trump-pal és Kijev kulcsfontosságú európai támogatóival, miután előző, februári látogatása éles szóváltással zárult a Fehér Házban.

A lap értesülései szerint Starmer kulcsszerepet játszott abban, hogy több európai tisztviselővel együtt „felkészítse” Zelenszkijt a találkozóra. A tanácsok között szerepelt, hogy az ukrán elnök köszönetet mondjon az Egyesült Államok katonai és diplomáciai támogatásáért, valamint kerülje megszokott katonai stílusú viseletét, és inkább öltönyben jelenjen meg. A The Telegraph szerint a brit miniszterek és tanácsadók külön is arra buzdították, hogy „Trump nyelvén” kommunikáljon, és hangsúlyozza elismerését az amerikai elnök iránt.

A februári találkozón Trump Zelenszkijt azzal vádolta meg, hogy „a harmadik világháborúval hazardírozik”, miközben J.D. Vance alelnök szemrehányást tett neki az amerikai segítség elégtelen megbecsülése miatt. A vita kiéleződése után a megbeszélések megszakadtak, Zelenszkij pedig idő előtt elhagyta Washingtont.

Trump és az ukrán elnök kapcsolata az elmúlt években többször is feszültté vált. A republikánus vezető következetesen elutasította, hogy egyértelműen Moszkvát tegye felelőssé az ukrajnai háborúért, és korábban „diktátornak” nevezte Zelenszkijt, amiért az hadiállapot idején elhalasztotta az ukrán választásokat.

