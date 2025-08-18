Háború
Trump félbeszakította Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott tárgyalását, hogy Putyinnal egyeztessen
Az amerikai elnök fogadta Vlagyimir Zelenszkijt és nyugat-európai támogatóit, hogy megvitassák a lehetséges területcseréket és a biztonsági struktúrát.2025.08.18 22:53ma.hu
Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök hétfőn félbeszakította Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több nyugat-európai vezetővel folytatott megbeszélését, hogy telefonon beszéljen orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.
A Fehér Házban zajló találkozón részt vettek Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország, Finnország, valamint a NATO és az Európai Bizottság vezetői is. A megbeszélések középpontjában területi rendezési lehetőségek és Moszkva, illetve Kijev számára biztosítandó biztonsági garanciák álltak. A tárgyalásokra azt követően került sor, hogy Trump pénteken történelmi csúcstalálkozót tartott Putyinnal Alaszkában.
A Bild főszerkesztője arról számolt be, hogy Trump hétfőn megszakította az egyeztetést, hogy felvegye a kapcsolatot az orosz elnökkel. A BBC Monitoring információi szerint a tárgyalások egy időre leálltak, majd később folytatódtak, ahogy azt az ukrán delegáció egyik tagja jelezte.
Trump a találkozók előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Putyin „várja a hívását, amint végeznek”. A hírek szerint a telefonbeszélgetésről szóló információk éjfél körül jelentek meg Moszkvában, ami Washingtonban 17 órának felelt meg.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:53 Trump félbeszakította Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott tárgyalását, hogy Putyinnal egyeztessen
- 20:50 Magyarország az ukrán áramellátás leállítását helyezte kilátásba a kőolajvezeték elleni támadás után
- 18:49 Kigyulladt egy vasúti szerelvény Sárospataknál
- 16:01 Agyvérzést kapott a kistigris az Állatkertben
- 14:09 Súlyos rongálás Újszászon - vandál szétverte a MÁV emeletes motorvonatát
- 12:48 Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen
- 10:51 A magyarok 58%-a szerint elengedhetetlen, hogy a tűzijáték a nemzeti ünnepek része maradjon
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06