Trump félbeszakította Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott tárgyalását, hogy Putyinnal egyeztessen

Az amerikai elnök fogadta Vlagyimir Zelenszkijt és nyugat-európai támogatóit, hogy megvitassák a lehetséges területcseréket és a biztonsági struktúrát.

2025.08.18 22:53ma.hu
Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök hétfőn félbeszakította Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több nyugat-európai vezetővel folytatott megbeszélését, hogy telefonon beszéljen orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

A Fehér Házban zajló találkozón részt vettek Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország, Finnország, valamint a NATO és az Európai Bizottság vezetői is. A megbeszélések középpontjában területi rendezési lehetőségek és Moszkva, illetve Kijev számára biztosítandó biztonsági garanciák álltak. A tárgyalásokra azt követően került sor, hogy Trump pénteken történelmi csúcstalálkozót tartott Putyinnal Alaszkában.

A Bild főszerkesztője arról számolt be, hogy Trump hétfőn megszakította az egyeztetést, hogy felvegye a kapcsolatot az orosz elnökkel. A BBC Monitoring információi szerint a tárgyalások egy időre leálltak, majd később folytatódtak, ahogy azt az ukrán delegáció egyik tagja jelezte.

Trump a találkozók előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Putyin „várja a hívását, amint végeznek”. A hírek szerint a telefonbeszélgetésről szóló információk éjfél körül jelentek meg Moszkvában, ami Washingtonban 17 órának felelt meg.

